Kayseri'de bir ilk

Mart ayında başvurusu yapılan kayak branşındaki hem engelli hem de 12-18 yaş performans sporcularının ve antrenörlerinin gelişimine yönelik Spor Projesi, Avrupa Birliği'nde yüksek bir puan alarak kabul edildi.

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  • 15.09.2022 13:11
  • Güncelleme: 15.09.2022 13:18
Kayseri'de bir ilk
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Mart ayında başvurusu yapılan kayak branşındaki hem engelli hem de 12-18 yaş performans sporcularının ve antrenörlerinin gelişimine yönelik Spor Projesi, Avrupa Birliği’nde yüksek bir puan alarak kabul edildi.

Brüksel Merkezli Avrupa Birliği Erasmus Plus Spor Projesi çalışmalarında mutlu sona ulaşıldı. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Erasmus Spor Projeleri çerçevesinde koordinatör kuruluş olarak bir ilki başardı. Fransa ve Bulgaristan ülkelerindeki çeşitli STK’lar ve kayak kulüplerinin ortak olduğu bir yıl sürecek projenin ilk adımı 2023 Temmuz ayında Erciyes’te atılacak. Bu çerçevede Spor Projeleri Koordinatörü Seyit Nakit ve projede görev alan sorumlular Buse Nur Yılmaz, Şule Çankaya ve Şube Müdürü Yakup Deliktaş, İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı’yı makamında ziyaret ederek, proje ile ilgili bilgi verdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, “Proje çalışmasının olumlu sonuçlanması bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Projenin bu aşamaya gelmesinde emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah daha büyük projelerle Kayseri’ye hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

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İHA

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