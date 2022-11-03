Kayseri'de bir ilk: yer fıstığı üretildi

Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde 2022 üretim sezonunda alternatif ürün olarak yer fıstığı ekiminin başarılı sonuçlanması çiftçinin yüzünü güldürdü.

Üretici Mustafa Demirel tarafından ilçeye bağlı Gürpınar Mahallesi’nde yer fıstığı ekimi gerçekleştirildi. İlçede ilk defa üretimi yapılan yer fıstığının başarılı bir şekilde sonuçlanması çiftçinin yüzünü güldürürken, Yeşilhisar’a da yenilik kattı. İlçede ilk defa üretimi yapılan yer fıstığının başarılı olmasından dolayı mutluluk duyduklarını söyleyen Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, yer fıstığı üretimi ile ilgili yaptığı açıklamada, “İlçemizde ilk defa üretimi gerçekleştirilen yer fıstığının başarılı oluşu bizleri sevindirdi. Daha önce İceberg şimdi de yer fıstığı üretimi ile Yeşilhisar ilçemiz Kayseri’nin gündeminde olmaya devam ediyor. Üreticimize ilçemizde yetiştirilmemiş yeni bir ürün denediği için teşekkür ediyor ve bereketli bir hasat yılı diliyorum” ifadelerini kullandı.

Üretici Mustafa Demirel ise, “Gülbayır Mahallesinde çiftçilikle uğraşmaktayım. Bu sezonda 5 dekarlık alanda deneme amaçlı yer fıstığı üretimi gerçekleştirdim. Dekara yaklaşık olarak 450-500 kg verim elde ettim. Mahallemizde yer fıstığının yetiştirilebileceğini de denemiş olduk. Bu sürede bizlere destek veren il ve ilçe müdürlüğümüze teşekkür ediyorum” dedi.