Kayseri'de bir firma, mağazasından alınan beyaz eşyaların 1 yıllık tüketimini karşılıyor

Son dönemlerde meydana gelen elektrik fatura artışlarından vatandaşları etkilenmemesi için bir firma mağazasından alınan bütün beyaz eşya ürünlerinin 1 yıllık elektrik faturasını ödeyecek.

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  • 18.02.2022 17:32
  • Güncelleme: 18.02.2022 17:32
Kayseri'de bir firma, mağazasından alınan beyaz eşyaların 1 yıllık tüketimini karşılıyor

 Artan elektrik faturalarına karşılık Kayseri’deki bir firma kendi mağazalarından alınan beyaz eşya ürünlerindeki 1 yıllık enerji tüketim bedelini alınan ürün fiyatından düşerek vatandaşlara yönelik yeni bir kampanyaya imza attı.
Kampanyayı gerçekleştiren firmanın mağaza müdürü Murat Çık, “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de elektrik enerji tüketim bedelleri ciddi bir seviyede artış gösterdi.  Bu artışta herkesin bütçesini sarsmaya başladı.  Bizde mağaza olarak enflasyonla mücadele kapsamında ne yapabiliriz diye düşündük ve bir kampanya yapmaya karar verdik.  Biz mağaza olarak müşterilerimizin beyaz eşyalarındaki enerji tüketim bedellerini karşılayacağız.  Araştırmalara göre bir evdeki enerji tüketim bedelinin yüzde 65’ini beyaz eşyalar tüketiyor” diye konuştu.

Yapılan kampanya ile birlikte vatandaşlara yardım etmeyi amaçladıklarını belirten Çık , “Biz sizin mağazamızdan aldığınız beyaz eşyaların 1 yıllık enerji tüketim bedelini hesaplıyoruz ve alacağınızın ürünün bedelinden bu tutarı düşüyoruz.  Biz bu şekilde tüketicilerimizin 1 yıllık enerji tüketim bedelini peşin ödüyoruz.  Şuanda kampanyamıza çok yoğun bir talep var. Biz bu kampanyaya çok güveniyoruz. Çünkü ciddi bir şekilde ses getirecek bir kampanya olduğunu düşünüyoruz. Tüm beyaz eşyaların enerji etiketleri mevcut. Yıllık ne kadar enerji tükettiğini hesaplayabiliyoruz. Tüm beyaz eşyalarda değişen bedellerini tüketicimiz aldıysa onlara anında ödüyoruz” ifadelerini kullandı.

1ha

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