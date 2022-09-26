Kayseri’de bir ayda 199 şirket kuruldu, 55 şirket kapandı

TOBB tarafından kurulan-kapanan şirket istatistikleri açıklandı. Buna göre Kayseri’de Ağustos ayında geçen yılın Ağustos ayına göre kapanan şirket sayısı yüzde 33,33 arttı. 27’si tasfiye aşamasında (2’si kooperatif) toplam 55 işletme kapısına kilit vurdu. Aynı dönemde açılan şirket sayısı ise yüzde 49,1 arttı. 4’ü kooperatif, 28’i şahıs ve 167’si şirket olmak üzere toplam 199 işletme iş hayatına katıldı.

Kentte 2021 Ağustos ayında ise 1’i kooperatif 137 işletme kurulurken; 4’ü kooperatif toplam 72 işletme kapanmıştı.