Kayseri'de bir ayda 199 şirket kuruldu, 55 şirket kapandı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerine göre Kayseri'de bir ayda kapanan şirket sayısı yüzde 33 arttı. Aynı dönemde 4'ü kooperatif 199 yeni şirket kurulurken, 2'si kooperatif toplam 55 şirketin kapandığı açıklandı.
- 26.09.2022 10:32
- Güncelleme: 26.09.2022 10:32
TOBB tarafından kurulan-kapanan şirket istatistikleri açıklandı. Buna göre Kayseri’de Ağustos ayında geçen yılın Ağustos ayına göre kapanan şirket sayısı yüzde 33,33 arttı. 27’si tasfiye aşamasında (2’si kooperatif) toplam 55 işletme kapısına kilit vurdu. Aynı dönemde açılan şirket sayısı ise yüzde 49,1 arttı. 4’ü kooperatif, 28’i şahıs ve 167’si şirket olmak üzere toplam 199 işletme iş hayatına katıldı.
Kentte 2021 Ağustos ayında ise 1’i kooperatif 137 işletme kurulurken; 4’ü kooperatif toplam 72 işletme kapanmıştı.
1ha
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