Kayseri’de bin 374 araca işlem uygulandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde halkın huzurunu sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda yapılan denetlemelerde denetimlerde toplam bin 374 araca işlem uygulandı. Konu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, “İlimizin huzurunu sağlamak için yapılan özel denetimlerde, 49 araca abartı egzozla çevreyi rahatsız etmekten, 702 araca yüksek sesle müzik dinlemekten, 32 araca aykırı ışık donanımı kullanmaktan, 235 araca trafik güvenliğin tehlikeye düşürmekten ve 56 araca driftten işlem yapılmıştır” ifadelerini kullandı.