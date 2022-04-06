Kayseri'de betonun altında kalan genç işçi hayatını kaybetti

 Kayseri'de bir inşaatta meydana gelen kazada, beton bloğun altında kalan Hacı Mehmet Alataş (22) hayatını kaybetti.

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  • 06.04.2022 11:19
  • Güncelleme: 06.04.2022 11:19
Kayseri'de betonun altında kalan genç işçi hayatını kaybetti

Olay, merkez Kocasinan ilçesine bağlı Beydeğirmeni Mahallesinde bulunan 2909. Sokak’taki bir inşaatta meydana geldi. 22 yaşındaki Hacı Mehmet Alataş isimli işçinin üzerine beton blok düştü. 

Diğer çalışanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 22 yaşındaki Hacı Mehmet Alataş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İncelemenin ardından talihsiz gencin cenazesi morga kaldırıldı. Kaleköy Mahallesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Alataş'ın, yarın (Perşembe) köy mezarlığında toprağa verilmesi bekleniyor. 

Olayda ihmal olup olmadığıyla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.

1ha

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