Kayseri'de bayram namazı kılındı

Ramazan Bayramı'nın sabahında Kayseri'de bayram namazı kılındı. Vali Günaydın vatandaşların bayramını kutlayarak yoğun trafiğe karşı uyarılarda bulundu.

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  • 02.05.2022 10:10
  • Güncelleme: 02.05.2022 10:10
Kayseri'de bayram namazı kılındı

11 ayın Sultanı Ramazan Ayı’nın bitmesiyle birlikte vatandaşlar Ramazan Bayramı ile kavuştu. Yaklaşık 2 yıldır etkisi gösteren covid nedeniyle pandeminin gölgesinde kılınan Bayram namazı bu sene büyük bir sevinçle birlikte kılındı. Hunat Camii’nde kılınan Bayram Namazında Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan, Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir ve yüzlerce vatandaş yer aldı. 

“BAYRAMDA KÜSLÜKLERİ GİDERMEK GEREKİR”
Vatandaşların bayramını kutlayan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın bayramda oluşacak trafik yoğunluğundan dolayı vatandaşları uyardı. Günaydın, “Çok uzun bir aradan sonra tekrar Ramazan coşkusunu yaşadık. Bütün Kayserili hemşerilerimin Ramazan Bayramını tebrik ediyorum. Ramazan boyunca Kayseri’de güzel bir ay geçirdik. Ramazan ayındaki çalışmalara destek verenlere teşekkür ediyorum.  Bayramda küslükleri gidermek gerekir. Kimin küssek onunla barışmamız gerekiyor. Bayram ziyaretlerimiz olacak ve yola çıkacağız. Lütfen kurallalar uyalım. Ben bütün şehitlerimizi bu bayram gününde yâd ediyorum” diye konuştu.

AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ise, “Çok şükür böyle bir bayram sabahında namazımızı kıldık. Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul etsin. Geçtiğimiz yıl bayramda pandeminin etkisi çoktu. Bu bayram önceki bayrama göre daha rahattı. Ben sizler aracılığıyla buradan bütün vatandaşlarımınız bayramlarını kutluyorum. Nice hayırlı günlere ereceğiz inşallah” ifadelerini kullandı.
“BAYRAMDA ULAŞIM ÜCRETSİZ”
Ramazan Bayramında Kayseri’deki ulaşımın ücretsiz olduğunun altını çizen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Çok şükür bir bayram sabahına eriştik. Dolu dolu bir Ramazan’ı geride bıraktık. İnşallah bayramı bayram tadında yaşayabiliriz. Trafik konusuna bende değinmek istiyorum. Ulaşım Kayseri’de ücretsiz olarak hizmet vereceğiz. Bu sevinçlerimizin yayılması için birbirimize sahip çıkmamız gerekiyor. Ziyaretlerimizi unutmayalım. Herkesin Ramazan Bayramı’nı kutluyorum” diye konuştu. 

Kılınan namaz bayramlaşma ile sona erdi.

1ha

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