Kayseri'de bayram alışverişi yoğunluğu

Kayseri'de esnafın yüzü gülüyor. Ramazan Bayramı'na 1 gün kala alışveriş yapan vatandaşlar çarşıda yoğunluk oluşturdu.

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  • 30.04.2022 18:33
  • Güncelleme: 30.04.2022 18:33
Kayseri'de bayram alışverişi yoğunluğu

 Oruç ayı Ramazan sona eriyor ve bayrama saatler kaldı. Vatandaşlar ikramlıklar başta olmak üzere alışveriş telaşına düştü. Çarşıda alışveriş yoğunluğu yaşanıyor. Vatandaşlar, günün erken saatlerinden itibaren çarşıdaki esnafların yolunu tuttu.

Özellikle giyim firmalarında yoğunluk yaşanırken, bayramlarda sıkça tüketilen Türk kahvesi için de uzun kuyruk oluştu. Çarşıda dolaşan vatandaşlar şeker, lokum, kuruyemiş ve bayram tatlısı aldı. Esnaf, bayram vesilesiyle oluşan alışveriş yoğunluğundan memnun olduklarını söyledi.

Yaklaşık 2 yıl süren pandemi döneminde yasaklar nedeniyle bayramlar buruk geçmişti. Alışveriş düştüğü için esnaflar ise zor günler geçirmişti.

1ha

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