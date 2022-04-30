Kayseri’de bayram alışverişi yoğunluğu

Oruç ayı Ramazan sona eriyor ve bayrama saatler kaldı. Vatandaşlar ikramlıklar başta olmak üzere alışveriş telaşına düştü. Çarşıda alışveriş yoğunluğu yaşanıyor. Vatandaşlar, günün erken saatlerinden itibaren çarşıdaki esnafların yolunu tuttu.

Özellikle giyim firmalarında yoğunluk yaşanırken, bayramlarda sıkça tüketilen Türk kahvesi için de uzun kuyruk oluştu. Çarşıda dolaşan vatandaşlar şeker, lokum, kuruyemiş ve bayram tatlısı aldı. Esnaf, bayram vesilesiyle oluşan alışveriş yoğunluğundan memnun olduklarını söyledi.

Yaklaşık 2 yıl süren pandemi döneminde yasaklar nedeniyle bayramlar buruk geçmişti. Alışveriş düştüğü için esnaflar ise zor günler geçirmişti.