Kayseri’de batakhanelere kumar baskını

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri özellikle Ramazan ayında kumar oynayan ve oynatanlara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda 15 ekip ve 65 personelin katılımı ile 30 ayrı adrese eş zamanlı uygulama yapıldı.

Cumhuriyet Mahallesi Mevlevi Caddesi üzerinde bulunan ruhsatsız yerde (batakhane) 31 paket 104 iskambil kağıdı, 1 adet okey takımı, 38 adet mor renkli pul, 17 adet yeşil renkli pul, 8 adet sarı renkli pul, 1 adet zar ve 2 adat yazboz koçanı ile toplam 11 şahıs yakalandı. İşyeri sahibine de ‘Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama’ suçundan adli işlem, diğer 10 şahsa idari yaptırım uygulandı.

Mimar Sinan Mahallesi Billur Caddesi üzerinde bulunan bir kıraathanede yapılan uygulamada da, toplam 5 şahsın yuvarlak masa etrafında 104 oyun kağıdı ile 30 lira para ve 2 adet yazboz kağıdı ile kumar oynarken yakalandı. İşyeri sahibine ‘Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama’ suçundan adli işlem, diğer 4 şahsa idari yaptırım uygulandı.

Fevzi Çakmak Mahallesi Fuzuli Caddesi üzerinde bulunan bir kıraathanede yapılan uygulamada ise 5 şahsın 10 lira para, 104 oyun kağıdı ve 1 adet yazboz kağıdı ile yanık tabir edilen kumar oynadıkları tespit edildi. İşyeri sahibine ‘Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama’ suçundan adli işlem, diğer 5 şahsa idari yaptırım uygulandı.

Cumhuriyet Mahallesi Çevik Sokak üzerinde bulunan bir kıraathanede yapılan uygulamada, 4 şahsın 140 lira para, 104 oyun kağıdı ve 1 adet yazboz kağıdı ile yanık tabir edilen kumar oynadıkları tespit edilerek, işyeri sahibine ‘Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama’ suçundan adli işlem, diğer 3 şahsa idari yaptırım uygulandı.

Operasyon kapsamında kumar oynayan 22 şahsa toplamda 40 bin 18 lira idari para cezası uygulandı. Kumar oynatan dört şahıs ise adli makamlara sevk edild