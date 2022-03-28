Kayseri'de bahar havası

Meteoroloji 7'nci Bölge Müdürlüğü, Kayseri için 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı. 29 Mart-1 Nisan 2022 tarihlerini kapsayan hafta içinde Kayseri'de sıcaklığın en yüksek 24 dereceyi, en düşük ise 3 dereceyi görmesi bekleniyor. Çarşamba günü Kayseri genelinde sağanak yağışlarının hakim olması, perşembe günü ise çok bulutlu ve puslu bir hava olması öngörülüyor.

ERCİYES’TE HAVA DURUMU

Erciyes Kayak Merkezi'nde hafta içi kar yağışı beklenmezken, termometrelerin en yüksek 9 derece, en düşük sıfırın altında eksi 6 dereceyi görmesi bekleniyor.

İLÇELERDE HAVA DURUMU

Yapılan hava tahminlerine göre Kayseri'nin ilçelerinde bu hafta hava sıcaklıklarının şu şekilde seyretmesi bekleniyor:

Akkışla: En düşük 1, en yüksek 12 derece

Bünyan: En düşük eksi 3, en yüksek 16 derece

Develi: En düşük 2, en yüksek 18 derece

Felahiye: En düşük 1, en yüksek 19 derece

Hacılar: En düşük 1, en yüksek 18 derece

İncesu: En düşük 2, en yüksek 20 derece

Özvatan: En düşük eksi 1, en yüksek 19 derece

Pınarbaşı: En düşük eksi 4, en yüksek 13 derece

Sarıoğlan: En düşük 0, en yüksek 21 derece

Sarız: En düşük eksi 2, en yüksek 11 derece

Tomarza: En düşük eksi 2, en yüksek 17 derece

Yahyalı: En düşük 0, en yüksek 20 derece

Yeşilhisar: En düşük 3, en yüksek 22 derece.