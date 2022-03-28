Kayseri'de bahar havası

Yapılan son hava tahminlerine göre Kayseri'nin kar yağışlarına veda etmesi, hafta içi yer yer puslu hava ve sağanak yağışlar olması bekleniyor.

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  • 28.03.2022 17:37
  • Güncelleme: 28.03.2022 17:37
Kayseri'de bahar havası

Meteoroloji 7'nci Bölge Müdürlüğü, Kayseri için 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı. 29 Mart-1 Nisan 2022 tarihlerini kapsayan hafta içinde Kayseri'de sıcaklığın en yüksek 24 dereceyi, en düşük ise 3 dereceyi görmesi bekleniyor. Çarşamba günü Kayseri genelinde sağanak yağışlarının hakim olması, perşembe günü ise çok bulutlu ve puslu bir hava olması öngörülüyor.

ERCİYES’TE HAVA DURUMU

Erciyes Kayak Merkezi'nde hafta içi kar yağışı beklenmezken, termometrelerin en yüksek 9 derece, en düşük sıfırın altında eksi 6 dereceyi görmesi bekleniyor.  

İLÇELERDE HAVA DURUMU

Yapılan hava tahminlerine göre Kayseri'nin ilçelerinde bu hafta hava sıcaklıklarının şu şekilde seyretmesi bekleniyor:

Akkışla: En düşük 1, en yüksek 12 derece
Bünyan: En düşük eksi 3, en yüksek 16 derece
Develi: En düşük 2, en yüksek 18 derece
Felahiye: En düşük 1, en yüksek 19 derece
Hacılar: En düşük 1, en yüksek 18 derece
İncesu: En düşük 2, en yüksek 20 derece
Özvatan: En düşük eksi 1, en yüksek 19 derece
Pınarbaşı: En düşük eksi 4, en yüksek 13 derece
Sarıoğlan: En düşük 0, en yüksek 21 derece
Sarız: En düşük eksi 2, en yüksek 11 derece
Tomarza: En düşük eksi 2, en yüksek 17 derece
Yahyalı: En düşük 0, en yüksek 20 derece
Yeşilhisar: En düşük 3, en yüksek 22 derece.

1ha

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