Kayseri'de avukatı bıçaklayan saldırgan tutuklandı
Kayseri'de arabuluculuk ofisinde Avukat Savaş Ünlü'ye bıçaklı saldırı gerçekleştiren şüpheli Ersoy K., tutuklandı.
- 15.08.2022 10:54
- Güncelleme: 15.08.2022 10:54
Olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 16.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Gevhernesibe Mahallesi mevkinde bulunan iş yerinde yaşanmıştı. Görüşme sırasında arabuluculuk yapan Avukat Savaş Ünlü ile Ersoy K. arasında çıkan tartışma bıçaklı kavga ile son buldu. Ersoy K., arabulucu avukat Ünlü’yü kolundan yaraladı.
Olay yerinden kaçan Ersoy K., polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüpheli Ersoy K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1ha
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