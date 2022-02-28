Kayseri’de avcılar denetlendi

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri hafta sonunda Kayseri’nin Develi, Yeşilhisar, Yahyalı, Pınarbaşı ve Kocasinan İlçelerinin çeşitli noktalarında yasa dışı avcılık denetimleri yaptı. Denetimler esnasında avcıların yasal çerçeveler içerisinde avlanıp avlanmadıkları ve kaçak av için hazırlanmış izinsiz avcı kulübesi ya da benzer yapılar kontrol edildi.

Merkez Av Komisyonu Kararı uyarınca ülke genelinde 2021-2022 Av sezonu 06.03.2022 tarihi itibariyle kapanacak. DKMP sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, avcıların ava çıktıkları tarihlere dikkat etmeleri gerektiği konusunda uyarıda bulundu.