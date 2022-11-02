Kayseri'de aranan şahıs operasyonu: 19 gözaltı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 19 kişi yakalandı.

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  • 02.11.2022 19:25
  • Güncelleme: 02.11.2022 19:55
Kayseri'de aranan şahıs operasyonu: 19 gözaltı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; çeşitli suçlardan aranan 19 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında yakalama emri bulunan özellikle hırsızlık suçlarından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda; ‘bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık’ suçundan aranan ve toplamda 5 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B. Y., ‘kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık’ suçundan aranan ve 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve ayrıca İldem Polis Merkezi Amirliği bölgesinde meydana gelen otodan hırsızlık evrakından firari olan İ. Ç. ‘silahla tehdit’ suçundan aranan ve toplamda 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M. D., ‘şantaj’ suçundan aranan ve toplamda 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A. A. ile birlikte çeşitli suçlardan aranan toplamda 19 şahıs yakalandı.

14 şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 4 şahıs cezaevine teslim edildi.

İHA

Kayseri Gündem
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