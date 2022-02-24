Kayseri’de aranan 8 kişi tutuklandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince sabah saat 08.00 sıralarında 6 ekiple birlikte farklı adreslere şok operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan 14 yıl 7 ay hapis cezası olan S.Ö., birden fazla kişi tarafından birlikte yağma ve hükümlünün kaçması suçlarından 12 yıl 8 ay hapis cezası olan E.T., hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal etme suçlarından 5 yıl hapis cezası bulunan C.A., Kasten yaralama suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası olan S.M., hırsızlık suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası olan S.M., ve A.H.G., hırsızlık. suçundan 3 yıl hapis cezası olan A.H.G., cinsel istismar suçundan 1 yıl 5 ay 17 gün hapis cezası bulunan S.A., hükümlünün tutuklunun kaçması suçundan 25 gün hapis cezası bulunan M.A. ve hırsızlık suçlarından yakalama emri olan 5 birlikte Toplam 13 şahıs yakalandı. 8 şahıs ise işlemleri akabinde Gültepe Kapalı Cezaevine teslim edildi.