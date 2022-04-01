kayseri' de aranan 18 şahıs yakalandı

 Kayseri'de polis ekipleri haklarında hırsızlık ve çeşitli suçlardan yakalama emri ile aranan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Ekipler, 20 hedef şahsın yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirerek 18 şüpheliyi yakaladı. 

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  • 01.04.2022 16:53
  • Güncelleme: 01.04.2022 16:53
kayseri' de aranan 18 şahıs yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından kent merkezinde çeşitli operasyonlar gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda 20 hedef şahsın yakalanmasına yönelik 22 adreste 32 ekip 90 personelin katılımı ile eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Polis ekiplerinin yapmış olduğu çalışmada,
 Hakkında ‘bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal etme’ suçlarından 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.D. isimli şahıs,
hakkında tacir veya şirket yöneticileriyle kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı, bilişim sistemleri veya kredi kurumlarını araç olarak kullanması suretiyle dolandırıcılık, vergi usul kanununa muhalefet, alkol veya uyuşturucu maddenin etkisi altında araç kullanma suçlarından 4 adet yakalama emri bulunan ve bu suçlardan dolayı 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası  bulunan M. O. S. isimli şahıs, hakkında cebir tehdit veya hile kullanarak  kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y. Ö. isimli şahıs, hakkında kasten yaralama, 6136 skm ve kullanmak  için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçlarından 3 ayrı yakalama emri bulunan ve 6 yıl  kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö. K. isimli şahıs, Hakkında kasten yaralama suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan K. Y. isimli şahıs, hakkında bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, resmi belgede sahtecilik suçlarından 4 YIL 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G. K. isimli şahıs, hakkında birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T. Ç. isimli şahıs, hakkında bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y. Ç. isimli şahıs, Hakkında hükümlü veya tutuklunun kaçması, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından 2 yıl 6 Ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D. I. isimli şahıs, Hakkında 6136 SKM suçundan 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M. D. isimli şahıs, hakkında basit yaralama suçundan 5 ay 18 gün  kesinleşmiş hapis cezası bulunan M. T.  Ve F.Y isimli şahıs, hakkında tehdit suçundan 1 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y. Y. isimli şahıs ile birlikte çeşitli suçlardan aranan toplam 18 şahıs yakalandı. Firari şahısları yakalama çalışmaları devam ediyor.

1ha

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