Kayseri'de aranan 11 hükümlü yakalandı
Kayseri'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama emri bulunan 11 kişi düzenlenen başarılı operasyonlarla yakalandı.
- 09.03.2022 18:40
- Güncelleme: 09.03.2022 18:40
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan aranan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.
Savcılık talimatıyla belirlenen adreslere baskın yapıldı. Eş zamanlı operasyon kapsamında, yağma (gasp) ve hırsızlık, güveni kötüye kullanma suçlarından haklarında değişik sürelerde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü ve 8 şüpheli şahıs yakalandı.
1ha
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