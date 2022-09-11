Kayseri'de aileler sabah namazında bir araya geldi

Cihannüma Derneği, yeni eğitim-öğretim yılı başlamadan önce tüm Türkiye genelinde 'Aileler Sabah Namazı'nda Buluşuyor' programı düzenledi. Program çerçevesinde Kayserili aileler de sabah namazında bir araya geldi.

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  • 11.09.2022 12:46
  • Güncelleme: 11.09.2022 15:01
Kayseri'de aileler sabah namazında bir araya geldi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Cihannüma Derneği, yeni eğitim-öğretim yılı başlamadan önce tüm Türkiye genelinde ‘Aileler Sabah Namazı’nda Buluşuyor’ programı düzenledi. Program çerçevesinde Kayserili aileler de sabah namazında bir araya geldi.

Kayseri’de Hacı Kılıç Cami’de gerçekleşen programa Cihannüma Derneği Kayseri Şube Başkanı Fevzi Konaç, STK yöneticileri ve vatandaşlar katılım sağladı. Camiye aileleri ile gelen kız çocuklarına oyuncak bebek, erkek çocuklarına ise futbol topu dağıtıldı. Yoğun katılım olan program sonunda ise programa katılan vatandaşlara çorba ikramı edildi.

Programla ilgili bilgiler veren Cihannüma Kayseri Şube Başkanı Fevzi Konaç, “Bugün Türkiye’de 81 ilimizde ve yaklaşık 109 camimizde Cihannüma Derneği’nin tüm teşkilatları olarak ‘Aileler Sabah Namazında Camide Buluşuyor’ programı çerçevesinde bizde Hacı Kılıç Cami’nde bulunduk. Camiler bizim birleşme yerlerimiz, bu ülkenin temel taşları. Dolayısıyla çocukları camiye alıştırmak, camide bir mesaj vermek, onlara aileleri ile beraber cami havasını teneffüs ettirmek namına bu organizasyonla tüm Türkiye’de 109 camide bir araya geldik. Güzel bir program oldu. Tüm illerde yoğun bir katılımla beraber bu program gerçekleşti. Özellikle bu programın gerçekleşmesinde emeği olan Kocasinan Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum. Çorba ikram ettiler. Bu manevi krizin olduğu ortamda mücadele edilecekse camiler bizim buluşma merkezlerimiz, huzur alanlarımız. Buralara sahip çıkmamız, cemaat olarak içinde bulunmamız, bu manevi iklimden istifade etmemiz gerek diye düşünüyoruz. Hayırseverlerimizin katkıları ile de çocuklarımıza küçük hediyeler verdik. Katkı sağlayan tüm hayırseverlerimize de teşekkür ediyorum” dedi.

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İHA

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