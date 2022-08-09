Kayseri'de Ağustos sıcak geçecek

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Bütüner, hava sıcaklıkları ile ilgili verdiği bilgilerde, 'Ağustos ayında sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde geçeceğini tahmin ediyoruz' dedi.

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  • 09.08.2022 15:40
  • Güncelleme: 09.08.2022 15:52
Kayseri'de Ağustos sıcak geçecek
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Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Bütüner, hava sıcaklıkları ile ilgili verdiği bilgilerde, “Ağustos ayında sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde geçeceğini tahmin ediyoruz” dedi.

Genel ortalamada Temmuz ayında hava sıcaklıklarının 1 derece düşük olduğunu fakat Ağustos’ta mevsim normallerinin üzerinde olmasını beklediklerini söyleyen Mehmet Bütüner, “Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü olarak hazırladığımız tahminlere göre hafta boyunca yağışsız, az puslu ve açık bir hava beklentimiz var. Maksimum sıcaklıklarımız 33-35 derece bandında olacak. Minimum sıcaklıklarımız ise 14-17 derece civarında seyredecek. Rüzgarlarımız hafif zaman zaman da kuvvetli olacak. Önemli bir meteorolojik hadise beklemiyoruz bir haftalık periyot içerisinde. Ortalama sıcaklıkların hepsini değerlendirdiğimizde de genellikle mevsim normalleri civarında hatta birkaç derece altında kaldı. Temmuz ayında en yüksek 22 derece civarında oldu ortalama sıcaklık. Uzun yıllar ortalamasında daha doğrusu mevsim normalleri 23 dereceye yakın. Yani mevsim normallerinin yaklaşık 1 derece altında oldu. Aşırı çöl sıcaklıklarını biz Kayseri’de yaşamadık. Ağustos ayında da beklentimiz yine mevsim normalleri civarında. Belki 1-2 derece üzerinde seyredeceğini tahmin ediyoruz” dedi.

Bütüner, 2022 yılının ilk 7 ayının değerlendirmesinde yağışların sevindirici düzeyde olduğunu söyleyerek, “İlk 7 aylık değerlendirmelere baktığımızda da yağış olarak özellikle sevindirici oldu bu yıl. 1991-2020 arasındaki 30 yıllık uzun yıllar mevsim normallerini değerlendirdiğimizde de yaklaşık 280 kilogramlık toplam yağış ortalamamız var. Biz şu ana kadar yaklaşık 320 kilogram yağış almışız. Yani ilk 7 ayda mevsim normallerinin 40 kilogram daha üzerinde yağış aldık. Vatandaşlarımıza da saat 13.00 ile 16.00 arasında dışarı çıkmamalarını öneriyoruz. Bunun haricinde özellikle hastalarımız ve yaşlılarımızın çok sıcak olan saatler arasında dışarıya çıkmamalarını, daha farklı saat aralıklarında işlerini halletmelerini öneriyoruz” ifadelerini kullandı.

İHA

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