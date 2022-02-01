Kayseri'de 92 mahalle yolu ulaşıma açık, 3 yol kapalı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Daire Başkanlığı ekipleri, yoğun tipi ve etkili olan kar yağışı nedeniyle 10 ilçede kapanan 92 mahalle yolunu ulaşıma açarken, kapalı olan 3 yolu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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  • 01.02.2022 11:47
  • Güncelleme: 01.02.2022 12:10
Kayseri'de 92 mahalle yolu ulaşıma açık, 3 yol kapalı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Daire Başkanlığı ekipleri, yoğun tipi ve etkili olan kar yağışı nedeniyle 10 ilçede kapanan 92 mahalle yolunu ulaşıma açarken, kapalı olan 3 yolu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Toplam 128 araç, 291 personel ile merkez ve ilçeler olmak üzere 16 ilçede çift vardiyalı olarak çalışan Büyükşehir Belediyesi’nin karla mücadele ekipleri, kar yağışının toplumun günlük yaşantılarına yönelik olumsuz etkilerini en aza indirmek ve yollarda trafik akışının sağlanabilmesi için mücadelesini sürdürüyor. Bu kapsamda, Akkışla ilçesinde 7, Bünyan’da 21, Develi’de 10, İncesu’da 1, Kocasinan’da 3, Özvatan’da 4, Sarıoğlan’da 9, Sarız’da 18, Talas’ta 2 ve Yahyalı ilçesinde 17 olmak üzere toplam 92 kırsal mahalle yolu ulaşıma açıldı. Kırsal ekiplerinin aralıksız çalışması sonucu 20 Aralık 2021’den bugüne kadar 22 bin 528 kilometrelik yol ağında 2 bin 816 kırsal mahalle yolu ulaşıma açılmış oldu.

3 mahalle yolu kapalı

Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından, devam eden yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapalı olan Sarız’da 2, Yahyalı’da 1 mahalle yolunda, yol açma çalışmaları tüm hızıyla sürdürülüyor. Bölgelerde yoğun tipi devam ederken, tüm ilçelerde karla mücadele ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Merkezde de Fen İşleri Daire Başkanlığı ile Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı ekipleri çalışmalarını fedakârca sürdürüyor. Ekipler, ana arterler, kaldırımlar, cadde ve sokaklarda yol temizleme, tuzlama ve kar küreme çalışmaları yaptı. Ekipler, gece gündüz demeden ulaşımda kar yağışına bağlı yaşanan zorlukları giderebilmek amacıyla karla mücadeleyi sürdürüyor.

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İHA

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