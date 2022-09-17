Kayseri'de 7 hırsızlık olayına karışan 6 kişi gözaltına alındı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 7 hırsızlık olayına karışan 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık konularına karışan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda; bakır kablo, elektrikli işyeri aletleri, tekstil ürünü, paratoner kablosu ve toplamda 21 bin 800 TL nakit para hırsızlığı gibi 7 hırsızlık olayına karışan 6 şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 6 şahıs hakkında işlem başlatıldı.