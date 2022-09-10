Kayseri'de 7 hırsızlık olayı aydınlatıldı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından 'hırsızlık' konusunda gerçekleştirilen çalışmalarda, 7 olay aydınlatılırken, 2 şahıs gözaltına alındı.

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  • 10.09.2022 12:49
  • Güncelleme: 10.09.2022 13:24
Kayseri'de 7 hırsızlık olayı aydınlatıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de polis ekipleri tarafından ’hırsızlık’ konusunda gerçekleştirilen çalışmalarda, 7 olay aydınlatılırken, 2 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği’ne bağlı gece ekipleri, kentin huzurunu sağlamak ve hırsızlık olaylarının önüne geçmek amacıyla çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda ‘açıktan hırsızlık’, ‘iş yerinden hırsızlık’, ‘evden hırsızlık’ ve ‘güveni kötüye kullanma’ suçlarından toplamda 7 olayı aydınlattı.

Öte yandan, olaya karıştığı tespit edilen 2 şahısta gözaltına alındı.

İHA

Kayseri Gündem
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