Kayseri'de 65 vatandaşın 8,5 milyon TL dolandırılması engellendi

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 2022 yılı içerisinde 65 vatandaşın toplamda 8 milyon 493 bin TL dolandırılmasının önüne geçildi.

Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, kentte yalnız yaşayan 70 yaşındaki kadını telefonla arayarak, kendilerini savcı ve polis olarak tanıttı. Dolandırıcılar, terör örgütüne yönelik operasyon yapılacağını söyledi. Yaşlı kadını korku ve paniğe sevk ederek, olaya inandıran dolandırıcılar, yaşlı kadının 160 bin TL değerindeki altın ve ziynet eşyalarını hazır etmesini ve kendilerinin ikamete gelerek, bu eşyaları inceleyeceklerini söyledi. İhbar üzerine Kayseri İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri kadının evine giderek, olaya müdahale etti ve yaşlı kadının dolandırılmasını önledi.

Öte yandan, çeşitli bahanelerle vatandaşların dolandırılması olaylarını engellenmeye yönelik çalışmalarını devam ettiren polis ekipleri, 2022 yılı içerisinde toplamda 65 vatandaşın 8 milyon 493 bin 300 TL dolandırılmasını engelledi.