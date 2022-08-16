Kayseri’de 545 proje için 21 milyar 715 milyon lira harcanacak

2022 yılı 3’üncü dönem il koordinasyon kurulu toplantısı, Vali Gökmen Çiçek’in başkanlığında gerçekleştirildi. Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) toplantı salonunda yapılan toplantıya Vali Çiçek’in yanı sıra Vali Yardımcıları Abdullah Kalkan, Şenol Esmer, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Çiçek, kent genelinde devam eden projeler hakkında bilgi verdi. Vali Çiçek, “İlimiz ve ülkemiz için var gücümüzle çalışmaya, üretmeye gayret göstereceğiz. Büyükşehir Belediyemiz, İlçe Kaymakamlarımız, İlçe Belediyelerimiz ve diğer kurum ve kuruluşlarımız uyumlu bir şekilde çalışmaktadır. Bu toplantımızda da 2022 yılının ilk 6 ayı ve önümüzdeki dönem çalışmalarımız hakkında değerlendirmelerde bulunacağız. İlimizde toplam proje sayısı 545, bu projelerin toplam tutarı 21 milyar 715 milyon lira olarak gerçekleşmiştir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Daha sonra kurul üyeleri, yatırımların hızlandırılması ve gündeme alınmasını istedikleri yeni projelerle ilgili düşüncelerini paylaştı.