Kayseri'de 545 proje için 21 milyar 715 milyon lira harcanacak

 Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, kentte devam eden 545 proje için 21 milyar 715 milyon lira ayrıldığını açıkladı. 

PAYLAŞ
  • 16.08.2022 12:30
  • Güncelleme: 16.08.2022 12:30
Kayseri'de 545 proje için 21 milyar 715 milyon lira harcanacak

2022 yılı 3’üncü dönem il koordinasyon kurulu toplantısı, Vali Gökmen Çiçek’in başkanlığında gerçekleştirildi. Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) toplantı salonunda yapılan toplantıya Vali Çiçek’in yanı sıra Vali Yardımcıları Abdullah Kalkan, Şenol Esmer, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı. 

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Çiçek, kent genelinde devam eden projeler hakkında bilgi verdi. Vali Çiçek, “İlimiz ve ülkemiz için var gücümüzle çalışmaya, üretmeye gayret göstereceğiz. Büyükşehir Belediyemiz, İlçe Kaymakamlarımız, İlçe Belediyelerimiz ve diğer kurum ve kuruluşlarımız uyumlu bir şekilde çalışmaktadır. Bu toplantımızda da 2022 yılının ilk 6 ayı ve önümüzdeki dönem çalışmalarımız hakkında değerlendirmelerde bulunacağız. İlimizde toplam proje sayısı 545, bu projelerin toplam tutarı 21 milyar 715 milyon lira olarak gerçekleşmiştir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Daha sonra kurul üyeleri, yatırımların hızlandırılması ve gündeme alınmasını istedikleri yeni projelerle ilgili düşüncelerini paylaştı.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Şehrin kültür ve edebiyat koleksiyonuna üç eser daha

Şehrin kültür ve edebiyat koleksiyonuna üç eser daha

Kayserispor'u zorlu 3 hafta bekliyor

Kayserispor'u zorlu 3 hafta bekliyor

Üyesine sessiz kalan KAYMOS Yönetimine Mahkeme 'Dur' dedi

Üyesine sessiz kalan KAYMOS Yönetimine Mahkeme 'Dur' dedi

Yukatel Kayserispor Başkanı Gözbaşı: 'Başarı çıtası yükselecek'

Yukatel Kayserispor Başkanı Gözbaşı: 'Başarı çıtası yükselecek'

Kayseri Valisi Çiçek: 'Kayserispor'un kazanmasından çok mutlu oldum'

Kayseri Valisi Çiçek: 'Kayserispor'un kazanmasından çok mutlu oldum'

Kayserispor'da Başakşehir FK hazırlığı

Kayserispor'da Başakşehir FK hazırlığı

Çok Okunanlar
1
SON DAKİKA… Polis memuru intihar etti

SON DAKİKA… Polis memuru intihar etti

2
Pınarbaşı yolunda kaza: 1 ölü 4 yaralı

Pınarbaşı yolunda kaza: 1 ölü 4 yaralı

3
Kumar oynayan 7 kişiye 12 bin 733 TL ceza

Kumar oynayan 7 kişiye 12 bin 733 TL ceza

4
Kumsmall'daki K-POP konseri iptal edildi

Kumsmall’daki K-POP konseri iptal edildi

5
Kazada yanarak ölenlerin kimlikleri belli oldu

Kazada yanarak ölenlerin kimlikleri belli oldu

6
Koyun ticareti yaban 3 kişi çoban tarafından öldürüldü

Koyun ticareti yaban 3 kişi çoban tarafından öldürüldü

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Talas'ta Sirk Heyecanı

Talas'ta Sirk Heyecanı

Dünya Sıralamasında Erciyes Üniversitesi'nin Büyük Başarısı

Dünya Sıralamasında Erciyes Üniversitesi'nin Büyük Başarısı

DAHA FAZLA
Kayseri'de 545 proje için 21 milyar 715 milyon lira harcanacak

Kayseri’de 545 proje için 21 milyar 715 milyon lira harcanacak

Motorine zam, düşürülerek ertelendi!

Motorine zam, düşürülerek ertelendi!

Göker Gözütok: 'Kamu müteahhitleri olarak yalnız bırakıldık'

Göker Gözütok: 'Kamu müteahhitleri olarak yalnız bırakıldık'

Sanatçılar sokağı Ziyaretçilerini Bekliyor

Sanatçılar sokağı Ziyaretçilerini Bekliyor

İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Çiçek Başkanlığında Yapıldı

İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Çiçek Başkanlığında Yapıldı