Kayseri'de 5 ilçede eğitime kar engeli

Kayseri'de şiddetli kar yağışı nedeni ile 5 ilçede okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

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  • 18.01.2022 21:13
  • Güncelleme: 18.01.2022 23:01
Kayseri'de 5 ilçede eğitime kar engeli
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de şiddetli kar yağışı nedeni ile 5 ilçede okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Akşam saatlerinde etkisini gösteren yoğun kar yağışının ardından Kayseri Valiliği tarafından Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar ve İncesu ilçelerinde 19 Ocak Çarşamba günü eğitime bir gün ara verildiği açıklandı.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Meteoroloji’den alınan bilgiler doğrultusunda 19 Oak Çarşamba günü Melikgazi,Kocasinan, Talas, Hacılar,İncesu ilçelerimizde eğitim öğretime ara verilmiştir.Hamile ve engelli vatandaşlarımız idari izinli sayılacaktır. Diğer ilçelerimizde Kaymakamlıklarca değerlendirme yapılacaktır.”

İHA

Kayseri Gündem
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