Kayseri'de 4 Eylül'e özel etkinlik

Kayseri Sivaslı Dernekler Platformu ve Kayseri Yiğidolar Derneği tarafından Sivas Kongresi'nin 103. yıldönümünde 'Sivaslılar 4 Eylül'de Buluşuyor' etkinliği düzenlendi.

PAYLAŞ
  • 05.09.2022 14:21
  • Güncelleme: 05.09.2022 14:55
Kayseri'de 4 Eylül'e özel etkinlik
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Sivaslı Dernekler Platformu ve Kayseri Yiğidolar Derneği tarafından Sivas Kongresi’nin 103. yıldönümünde ‘Sivaslılar 4 Eylül’de Buluşuyor’ etkinliği düzenlendi.

Kayseri İl Kültür Müdürlüğü’nde düzenlenen etkinliğe Kayseri Sivaslı Dernekler Platformu ve Kayseri Yiğidolar Derneği Başkanı Ali Mızrak, Kayseri İl Kültür Müdürü Şükrü Dursun, dernek yönetim kurulu üyeleri, protokol üyeleri, dernek üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Amaçlarının kültürlerini yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak olduğunu söyleyen Kayseri Sivaslı Dernekler Platformu ve Kayseri Yiğidolar Derneği Başkanı Ali Mızrak, “Bizler Sivaslı Dernekler Platformu olarak Kayseri’de 21 derneği çatısı altında tek sivil toplum kuruluşuyuz. Amacımız doğduğumuz toprakları, ecdadımızı unutmamak, unutturmamak, kültürümüzü örfümüzü, adetimizi aslına uygun olarak yaşamak, yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak. Dernekçiliği menfaat gözetmeksizin kimsenin arka bahçesi olmadan aslına uygun olarak yapmak. Yaşadığımız şehirlerde özellikle Kayserimizde Sivaslı’ya yakışır şekilde yaşamak, hizmet verdiğimiz ve hizmet aldığımız alanlarda en iyisini yapmak. Yani yaşadığımız şehre katkı sunmak. Çünkü geldiğimiz yerlere ne kadar minnettarsak, yaşadığımız yerlere de minnet duyuyoruz. Biz hep diyoruz ki Sivaslı olmak, mert olmaktır, saygılı olmaktır ve bu özellikleri ve güzellikleri halkımızla paylaşmaktır. Türk milletinin hafızasında ve Türkiye Cumhuriyetinin kurulmasında büyük bir öneme sahip olan 4 Eylül Sivas Kongresi’nin 103. yıldönümünde hazırladığımız bu geceye katkı sunan yönetim kurulumuza, emek veren değerli saz arkadaşlarımıza, platform üyelerine ve katkısı olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Türk Halk Müziği Konseri ve Kayseri Sivaslı Yiğidolar Derneği tarafından hazırlanan halk oyunları gösterileri yapıldı.

galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Başkan Çolakbayrakdar 'Kentsel dönüşümle ayrıcalıklı yaşam sunuyoruz'

Başkan Çolakbayrakdar 'Kentsel dönüşümle ayrıcalıklı yaşam sunuyoruz'

Sırrı çözülemeyen 'tılsımlı gömlekler' Kayseri'de sergilendi

Sırrı çözülemeyen 'tılsımlı gömlekler' Kayseri'de sergilendi

Erciyes Astrofotoğraf Atölyesi düzenlendi

Erciyes Astrofotoğraf Atölyesi düzenlendi

Başkan Öztürk Zabıta Haftası'nı kutladı

Başkan Öztürk Zabıta Haftası'nı kutladı

Oğlunu öldüren şahsın ağabeyini öldüren baba: 'Çok pişmanım ama tahrik etti'

Oğlunu öldüren şahsın ağabeyini öldüren baba: 'Çok pişmanım ama tahrik etti'

Mehmet Altun Eğitim Kompleksinde okullar yükseliyor

Mehmet Altun Eğitim Kompleksinde okullar yükseliyor

Çok Okunanlar
1
Buğdaylı mahallesinde cinayet

Buğdaylı mahallesinde cinayet

2
İldem parkında cinayet

İldem parkında cinayet

3
KAYSERİ GEZİ REHBERİ… İncesu Marina nerededir ve nasıl gidilir?

KAYSERİ GEZİ REHBERİ… İncesu Marina nerededir ve nasıl gidilir?

4
Erciyes Üniversitesi'nde Öğrencilikten Rektör Adaylığına Bir Başarı Hikayesi

Erciyes Üniversitesi'nde Öğrencilikten Rektör Adaylığına Bir Başarı Hikayesi

5
Başkan Yalçın'dan yaz kuran kursu öğrencilerine dondurma ikramı

Başkan Yalçın'dan yaz kuran kursu öğrencilerine dondurma ikramı

6
Üniversite harç ücretlerine yüzde 36 zam

Üniversite harç ücretlerine yüzde 36 zam

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
MHP'li Ata, darp iddiasını yalanladı

MHP’li Ata, darp iddiasını yalanladı

SON DAKİKA:İYİ Parti Talas Meclis Üyesi Mustafa Çalıksoy'a saldırı

SON DAKİKA:İYİ Parti Talas Meclis Üyesi Mustafa Çalıksoy’a saldırı

DAHA FAZLA
Benzin ve motorine zam kesinleşti

Benzin ve motorine zam kesinleşti

Parmağının sıkıştığı blender ile hastaneye geldi

Parmağının sıkıştığı blender ile hastaneye geldi

Ambulansın çarptığı 20 koyun telef oldu

Ambulansın çarptığı 20 koyun telef oldu

Günün kahramanı: Canı pahasına şiddet gören kadını kurtardı

Günün kahramanı: Canı pahasına şiddet gören kadını kurtardı

Dövülen kadına yardım etmek isterken yaralandı

Dövülen kadına yardım etmek isterken yaralandı