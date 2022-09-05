Kayseri'de 4 Eylül'e özel etkinlik

Kayseri Sivaslı Dernekler Platformu ve Kayseri Yiğidolar Derneği tarafından Sivas Kongresi’nin 103. yıldönümünde ‘Sivaslılar 4 Eylül’de Buluşuyor’ etkinliği düzenlendi.

Kayseri İl Kültür Müdürlüğü’nde düzenlenen etkinliğe Kayseri Sivaslı Dernekler Platformu ve Kayseri Yiğidolar Derneği Başkanı Ali Mızrak, Kayseri İl Kültür Müdürü Şükrü Dursun, dernek yönetim kurulu üyeleri, protokol üyeleri, dernek üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Amaçlarının kültürlerini yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak olduğunu söyleyen Kayseri Sivaslı Dernekler Platformu ve Kayseri Yiğidolar Derneği Başkanı Ali Mızrak, “Bizler Sivaslı Dernekler Platformu olarak Kayseri’de 21 derneği çatısı altında tek sivil toplum kuruluşuyuz. Amacımız doğduğumuz toprakları, ecdadımızı unutmamak, unutturmamak, kültürümüzü örfümüzü, adetimizi aslına uygun olarak yaşamak, yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak. Dernekçiliği menfaat gözetmeksizin kimsenin arka bahçesi olmadan aslına uygun olarak yapmak. Yaşadığımız şehirlerde özellikle Kayserimizde Sivaslı’ya yakışır şekilde yaşamak, hizmet verdiğimiz ve hizmet aldığımız alanlarda en iyisini yapmak. Yani yaşadığımız şehre katkı sunmak. Çünkü geldiğimiz yerlere ne kadar minnettarsak, yaşadığımız yerlere de minnet duyuyoruz. Biz hep diyoruz ki Sivaslı olmak, mert olmaktır, saygılı olmaktır ve bu özellikleri ve güzellikleri halkımızla paylaşmaktır. Türk milletinin hafızasında ve Türkiye Cumhuriyetinin kurulmasında büyük bir öneme sahip olan 4 Eylül Sivas Kongresi’nin 103. yıldönümünde hazırladığımız bu geceye katkı sunan yönetim kurulumuza, emek veren değerli saz arkadaşlarımıza, platform üyelerine ve katkısı olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Türk Halk Müziği Konseri ve Kayseri Sivaslı Yiğidolar Derneği tarafından hazırlanan halk oyunları gösterileri yapıldı.