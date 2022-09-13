Kayseri’de 4 bin 500 sosyal konut yapılacak

Kiradaki ve ev fiyatlarındaki artışına ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan Sosyal Konut projesinde sona gelindi. Bu kapsamda TOKİ tarafından tek seferde 250 bin konutun inşa edileceği proje hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Sosyal konut projesinin ilk etabından toplam 250 bin sosyal konutu, 250 bin konut arsasını ve 10 bin iş yerini iki yılda bitirerek hak sahiplerinin kullanımına sunmayı planladıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Konutu, arsası ve işyeri ile birlikte toplam 365 bin bağımsız birimden oluşan projemizin bu ilk etabı dahi Cumhuriyet tarihimizin en büyük, en kapsamlı sosyal konut atılımıdır. İlk etap konutlarımızdan 50 binini İstanbul’da, 18 bininin Ankara’da, 12 bin 500’ünü İzmir’de 10 binini Gaziantep’te, 8 bin 650’sini Bursa’da 7 bin 500’ünü Konya’da, 4 bin 500’ünü Kayseri’de inşa edeceğiz. Diğer illerimizde de nüfuslarına göre değişen sayılarda konut inşası gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.

Ayrıca bu konut projesinde çeşitli kesimlere pozitif ayrıcalık yaparak kontenjanlar belirlediklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Buna göre şehit yakınları ve gazilere ilk etabın yüzde 5’e denk gelen 12 bin 500 konut, engelli vatandaşlarımıza yine yüzde 5’e denk gelen 12 bin 500 konut, emekli vatandaşlarımıza ise yüzde 20’ye denk düşen 50 bin konut kontenjan ayırıyoruz. Bu projemizde ilk defa 18-30 yaş gençlerimize de bir kontenjan oluşturduk” ifadelerini kullandı.