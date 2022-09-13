Kayseri'de 392 kişi daha iş yeri açtı

Kayseri'de Ağustos ayında 392 kişi sicil kaydı yaptırarak yeni iş yeri açarken, 144 kişi de çeşitli sebeplerden dolayı sicil terk işlemi yaptırdı. Kayseri'nin en büyük sivil toplum kuruluşu Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır, 'Yeni kayıt yaptırıp işyeri açan esnaf ve sanatkarımıza hayırlı olsun diyor, işlerinde bol kazançlar diliyorum' dedi.

PAYLAŞ
  • 13.09.2022 14:54
  • Güncelleme: 13.09.2022 15:12
Kayseri'de 392 kişi daha iş yeri açtı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de Ağustos ayında 392 kişi sicil kaydı yaptırarak yeni iş yeri açarken, 144 kişi de çeşitli sebeplerden dolayı sicil terk işlemi yaptırdı. Kayseri’nin en büyük sivil toplum kuruluşu Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır, “Yeni kayıt yaptırıp işyeri açan esnaf ve sanatkarımıza hayırlı olsun diyor, işlerinde bol kazançlar diliyorum” dedi.

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Esnaf ve Sicil Müdürlüğü verilerine göre Kayseri’de Ağustos ayında KESOB’a 392 kişi tescil yaptırarak iş yeri açtı. Aynı verilere göre 144 kişi ise çeşitli sebeplerden dolayı kaydını sildirerek sicil terk işlemi yaptırdı.

“KAYSERİ ÇALIŞKAN BİR ŞEHİR”

KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, Ağustos ayı verileri hakkında görüşlerini paylaştı. Başkan Odakır, Kayseri’nin üreten ve çalışkan bir şehir olduğunu insanının da üretken ve çalışkan insanlar olduğunu söyledi. Yeni iş yeri açan ve sicil kayıtlarını yapan esnaf ve sanatkarlara başarılar dileyen Başkan Odakır, “Yeni iş yeri açan kardeşlerimize bol kazançlar diliyor, hayırlı olmasını temenni ediyorum. Çeşitli sebeplerden dolayı sicil terk işlemi yapmaya karar veren esnaf ve sanatkarlarımıza da hayatlarında başarılar diliyorum” dedi.

Öte yandan, 31 Ağustos 2022 tarihi itibariyle Kayseri’de 31 bin 229 esnaf, 33 bin 210 iş yeri bulunuyor.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Başkan Çolakbayrakdar, dönüşümle Uğurevler'e daha modern okul kazandırdı

Başkan Çolakbayrakdar, dönüşümle Uğurevler'e daha modern okul kazandırdı

Başkan Büyükkılıç'ın talimatıyla süt dağıtımı başladı

Başkan Büyükkılıç'ın talimatıyla süt dağıtımı başladı

Mezun olamayan liseli şehitler okullarında anıldı

Mezun olamayan liseli şehitler okullarında anıldı

3 asırlık cami, yıllara meydan okuyor

3 asırlık cami, yıllara meydan okuyor

Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yeni tesislerin inşaatı tüm hızıyla sürüyor

Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yeni tesislerin inşaatı tüm hızıyla sürüyor

Sektörün kalbi Kayseri Şeker'de attı

Sektörün kalbi Kayseri Şeker'de attı

Çok Okunanlar
1
Buğdaylı mahallesinde cinayet

Buğdaylı mahallesinde cinayet

2
İldem parkında cinayet

İldem parkında cinayet

3
Okul servis ücret tarifesi belli oldu

Okul servis ücret tarifesi belli oldu

4
Erciyes Üniversitesi'nde Öğrencilikten Rektör Adaylığına Bir Başarı Hikayesi

Erciyes Üniversitesi'nde Öğrencilikten Rektör Adaylığına Bir Başarı Hikayesi

5
KAYSERİ GEZİ REHBERİ… Beştepeler'de piknik yapıp, kent yaşamını öğrenebilirsiniz

KAYSERİ GEZİ REHBERİ… Beştepeler’de piknik yapıp, kent yaşamını öğrenebilirsiniz

6
Bir hafta bir Yazar: Hatice Ceritoğlu

Bir hafta bir Yazar: Hatice Ceritoğlu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Develi'de 38 yıllık esnaf yılın Ahisi seçildi

Develi'de 38 yıllık esnaf yılın Ahisi seçildi

Kayseri'de 392 kişi daha iş yeri açtı

Kayseri'de 392 kişi daha iş yeri açtı

DAHA FAZLA
Başkan Yalçın'dan Başakpınarspor'a destek

Başkan Yalçın'dan Başakpınarspor'a destek

Odakır: 'Alışverişlerinizde önceliğinizi küçük esnaftan yana kullanın'

Odakır: 'Alışverişlerinizde önceliğinizi küçük esnaftan yana kullanın'

Başkan Büyükkılıç'tan Develi'de 77 muhtarla istişare toplantısı

Başkan Büyükkılıç'tan Develi'de 77 muhtarla istişare toplantısı

Palancıoğlu: 'Çarşı Melikgazi, Kayseri'mize yeni bir değer ve anlayış kazandıracak'

Palancıoğlu: 'Çarşı Melikgazi, Kayseri'mize yeni bir değer ve anlayış kazandıracak'

Okulu kurşunladılar

Okulu kurşunladılar