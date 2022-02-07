Kayseri'de 351 bin 632 öğrenci 2. döneme başladı

Kayseri'de eğitim öğretim yılının 2. yarı yılının başlamasıyla 351 bin 632 öğrenci okullarıyla buluştu.

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  • 07.02.2022 10:27
  • Güncelleme: 07.02.2022 13:11
Kayseri'de 351 bin 632 öğrenci 2. döneme başladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de eğitim öğretim yılının 2. yarı yılının başlamasıyla 351 bin 632 öğrenci okullarıyla buluştu.

Kentte bin 106 okulda 13 bin 222 derslikte eğitim ve öğretimine devam eden 351 bin 632 öğrencinin sömestir tatili sona erdi. Eğitim öğretim yılının 2. yarısına başlayan öğrenciler bu sabah itibariyle yeniden okullarıyla buluştu.

11 Nisan’da 2. dönem ara tatiline girecek olan öğrenciler, 17 Haziran’da da karnelerini alarak eğitim öğretim yılını tamamlayacak.

İHA

Kayseri Gündem
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