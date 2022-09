Kayseri'de 319 bin 551 öğrenci ders başı yaptı

Kayseri’de 2022-2023 Eğitim – Öğretim Yılı’nda 319 bin 551 öğrenci ders başı yaptı. Yeni eğitim-öğretim yılı açılış etkinliğinde konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, “Öğretmenlerimiz öğrencilerimizin hayatlarına dokunmalı” dedi.

Şehit Üsteğmen Ümit Bekem İlkokulu’nda yapılan eğitim yılı açılış etkinliğine Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, protokol üyeleri, veliler ve öğrenciler katıldı.

Her türlü olumsuzluğa rağmen normalleşmeye ayak uydurduklarını söyleyen İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, “Geçtiğimiz eğitim öğretim yılında, Milli Eğitim Bakanlığı olarak okulları, eğitimi, her şeyin önüne aldık ve pandeminin olumsuz etkisinden hızla kurtulup yeni normale uyum sağladık. Her türlü olumsuzluğa, dezavantajlara rağmen, fedakârca çalışan öğretmen ve öğrencilerimiz sayesinde, şehrimiz LGS ve YSK’de üstün başarı sergiledi. Türkiye derecelerine imza attık. Özellikle eğitim yılının ikinci yarısında sanatsal, kültürel etkinliklerde zirve yaparken, sporda da geri kalmadık. Son bir yıl içerisinde Yeni okullar, yurtlar yapıldı; binalar için arsalar tahsis edildi, temeller atıldı. Mevcut okullarımız yenilenip güçlendirildi. Eksikleri giderildi. Kısacası 2021-2022 eğitim öğretim yılı başarılarla, güzelliklerle dolu bir yıl oldu. Sonunda ulaştığımız zaferi, bir kez daha doya doya kutladık ama mücadelemiz sona ermedi. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün veciz sözüne kulak verelim: "Bir millet, irfan ordusuna sahip olmadıkça, muharebe meydanlarında, ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuna bağlıdır". Kökleri acı, meyvesi tatlı olan bir ağaç; belki de ekmek ve sudan sonraki en büyük ihtiyaç olan eğitim anne kucağında, aile ocağında başlar. Ailede başlayan bu sürecin kesintisiz ve nitelikli bir şekilde sürdürülebilmesi, okul öncesi eğitime bağlıdır. Artık çocuklar 5 yaşındayken okula başlıyorlar ve bu yaş daha da geriye gidiyor. Geleceğe umutla bakabilmek, gelişmiş bir ülkenin mutlu insanları olarak yaşamak için, elimizdeki en önemli aracın, eğitim olduğunu biliyoruz. En değerli sermayemizin insan kaynağımız olduğunun farkındayız. Bu nedenle, ilkokul birinci sınıftan 12. sınıfa kadar çocuklarımızın ve gençlerimizin en iyi eğitim hizmetini alması için gereken bütün tedbirler alınmış durumdadır. Okullarımız, fiziksel donanımları ve yetkin personeliyle, yeni eğitim öğretim yılına hazır durumdalardır. Bugün itibariyle Kayserimizde 319 bin 551 öğrencimiz ve 21 bin 753 öğretmenimizle ders başı yapıyoruz. Yeni eğitim öğretim yılının, başta öğrencilerimiz olmak üzere, değerli velilerimize, fedakâr öğretmenlerimize, okulun her türlü cefasını çeken idarecilerimize, destek personelimize, il İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde görev yapan tüm çalışma arkadaşlarımıza, bizlere bu zorlu yolculukta her zaman destek olan, Başta Sayın Valimiz olmak üzere, Eğitimde hiçbir isteğimizi geri çevirmeyen sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Sayın Kaymakamlarımıza, tüm ilçe Belediye Başkanlarımıza ve tüm paydaşlarımıza hayırlı olmasını diliyor, saygılar sunuyorum” dedi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ise tek katlı bir okul yerine daha modern bir yapı imar ettiklerini söyleyerek, “Yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah sağlık, sıhhat içerisinde evlatlarımız, yavrularımız güzel eğitimler alırlar. Başarılı bir eğitim dönemi, öğretim dönemi geçirmeleri temennisinde bulunuyorum. İçinde bulunduğumuz bölge Uğurevler Mahallesi. Uğurevler Mahallesi’nin ilk görünen yüzü, kentleşmiş, imarlaşmış, yapılaşmış bir yüzü. Bir de içerisinde yapılaşmadan kalmış, imarsız bir şekilde kalmış gecekonduların olduğu ikinci bir yüzü olan bizim ara geçiş mahallelerimizden bir tanesi. Bunu bölge içerisinde gezerken acaba buradaki imarsız yapılaşmaların nasıl önüne geçebiliriz? Burada neler yapabiliriz? Kentsel Dönüşüm çalışması başlatırsak, nereden başlatmamız lazım? Veyahut da sosyal donatıları, yolları, çevre düzenlemeleri daha insani bir yaşam için buradaki yaşayan hemşerilerimize neler yapmamız gerekir? Gezerken buradaki hemen bulunduğumuz yerin bir bir kısmı ön tarafında, bir kısmı sizin oturduğunuz yere tekabül eden bir okul vardı, tek katlı, taş bina binasında çok güzel, taştan yapılmış bina ama tabii ki fiziki şartları iyi değildi. Tuvaleti dışarıda sınıflar taş bina ama fiziki olarak çağdaş normlarında değil. Hocanın içindeki okulla ilgili, çevredeki vatandaşlarımızın talepleriyle, beklentileriyle hatta kayda gelen kardeşlerimizin, ailelerimizin, hanımefendilerin okulla ilgili düşüncelerini aktardıktan sonra bizim de bir okula ihtiyacımız var. Hakikaten görünce çocukları burada bir okula ihtiyacımız var. Kentsel dönüşüm için başlayacağımız yerin bu bölge olmasını, ilk önceliğimizin de bu alanın kamuya geçmesi, mülkiyetinin oluşturulması ve okulun yapılması noktasında başlayacağımız yeri bura olarak belirledik. Hakikaten de öncelikli olarak bu bölgenin sosyal donatılarının tamamlanması, okulun tamamlanması olarak başladık. Şükür Allah’a okul yapıldı, tamamlandı. Geçtiğimiz eğitim döneminin yarı devresinden itibaren çalışmaya başladı ama tam manasıyla bu sene itibariyle inşallah çocuklar içeride cıvıl cıvıl sesleriyle okulu şenlendirmiş olacaklar. Güzel bir okulda eğitim görme, öğrenim görme fırsatını yakalamış olacaklar. Nasipse bundan sonrasında artık bizim kentsel dönüşümle ilgili burada binaların, parkların, yollarının, çevre düzenlemelerinin yapılacağı ve Uğurevler’in ikinci yüzünün de birinci yüzünden daha güzel olacağı bir çalışma dönemi devam ettiriyoruz. Hayırlı olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şahsınıza da bütün valilik bürokrasisine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Öğretmenlerin öğrencilerin hayatlarına dokunması gerektiğini söyleyen Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de, “Sevgili öğretmenler Lütfen öğrencilerinizin hayatlarına dokunun. Her birimizin hatıralarında öğretmenleri bir yer tutar. Benim de hayatımda kimi öğretmenlerim iz bırakmışlardır. Sizlerde iz bırakan öğretmenler olunuz çünkü sizlerin mesleği dünya üzerindeki en hassas ve en kıymetli bireylerin gelişimi üzerine. Öğrencilerinizin duygularına dokunun ve eğitim meselesini, gençlerimizi ve geleceğimizi lütfen dert edinin. Sevgili Veliler; Gerek evlatlarınızla gerekse onlara geleceklerinizi emanet ettiğiniz öğretmenlerimizle aynı duyguları paylaşın. Evlatlarınız sadece sizin değil bu büyük Milletin evladı aynı zamanda. Hiçbir evladımızın kaybolmasına müsaade edemeyiz. Buna gönlümüz razı olmaz. Biz sizin evlatlarınızı, Milletin evladı, Milletin ümidi olarak görüyoruz. Lütfen onların her anı ile ilgilenin, öğretmenlerimize güç verin, onlara güvenin, onlarla irtibat halinde olun. Sevgili öğrenciler Bu memleketin geleceğisiniz, bu memleket sizden çok şey bekliyor. Çalışmalısınız, çalışmak zorundasınız. Aileniz için, anneniz, babanız, öğretmenleriniz, bu koca millet için çalışmalısınız” dedi.

Konuşmaların ardından öğretmenler tarafından halk oyunları gösterisi yapıldı. Daha sonrasında da 4. sınıf öğrencileri tarafından okula yeni başlayan öğrencilere ‘Hoş geldin Çiçeği’ verildi.