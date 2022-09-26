Kayseri’de, 31 milyon 686 bin lira destek yardımı yapıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Kayseri’de yapılan nakdi yardım miktarları açıklandı. Ocak – Temmuz 2022 tarihini kapsayan 7 ayda, ihtiyaç sahibi hane halkına 7 farklı kalemde destek yardımında bulunuldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; 22 milyon 253 bin 136 lira elektrik tüketim desteği, 3 milyon 356 bin 555 lira doğalgaz tüketim desteği, 1 milyon 963 bin lira eşi vefat etmiş kadınlara nakdi yardım, 566 bin 500 lira muhtaç asker ailelerine düzenli nakdi yardım, 12 bin 600 lira muhtaç asker çocuğu yardımı, 3 milyon 506 bin 350 lira Türkiye aile desteği yardımı ve 28 bin 439 lira vefat yardımında bulunuldu. Ocak – Temmuz aylarını kapsayan 7 ayda toplam destek yardımı miktarının ise 31 milyon 686 bin 580 lirayı bulduğu duyuruldu.