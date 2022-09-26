Kayseri'de, 31 milyon 686 bin lira destek yardımı yapıldı

 Kayseri'de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, hane halkına 7 ayda toplam 31 milyon 686 bin 580 lira yardım dağıtıldı. 

PAYLAŞ
  • 26.09.2022 10:34
  • Güncelleme: 26.09.2022 10:34
Kayseri'de, 31 milyon 686 bin lira destek yardımı yapıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Kayseri’de yapılan nakdi yardım miktarları açıklandı. Ocak – Temmuz 2022 tarihini kapsayan 7 ayda, ihtiyaç sahibi hane halkına 7 farklı kalemde destek yardımında bulunuldu. 

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; 22 milyon 253 bin 136 lira elektrik tüketim desteği, 3 milyon 356 bin 555 lira doğalgaz tüketim desteği, 1 milyon 963 bin lira eşi vefat etmiş kadınlara nakdi yardım, 566 bin 500 lira muhtaç asker ailelerine düzenli nakdi yardım, 12 bin 600 lira muhtaç asker çocuğu yardımı, 3 milyon 506 bin 350 lira Türkiye aile desteği yardımı ve 28 bin 439 lira vefat yardımında bulunuldu. Ocak – Temmuz aylarını kapsayan 7 ayda toplam destek yardımı miktarının ise 31 milyon 686 bin 580 lirayı bulduğu duyuruldu.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayseri'de bir ayda 199 şirket kuruldu, 55 şirket kapandı

Kayseri’de bir ayda 199 şirket kuruldu, 55 şirket kapandı

Birlikte gezintiye çıktıkları arkadaşlarının telefonunu gasp eden gençler gözaltına alındı

Birlikte gezintiye çıktıkları arkadaşlarının telefonunu gasp eden gençler gözaltına alındı

KTO Başkan Adayı Özcan: 'Rekabetin olduğu yerde üretkenlik olur'

KTO Başkan Adayı Özcan: 'Rekabetin olduğu yerde üretkenlik olur'

Başkan Yalçın: 'Kayseri OSB İtfaiyesi 7/24 hazır'

Başkan Yalçın: 'Kayseri OSB İtfaiyesi 7/24 hazır'

Bir hafta bir YAZAR: Yaşar Adıyaman

Bir hafta bir YAZAR: Yaşar Adıyaman

10 hırsızlık olayının 8 şüphelisi yakalandı

10 hırsızlık olayının 8 şüphelisi yakalandı

Çok Okunanlar
1
Okul servis ücret tarifesi belli oldu

Okul servis ücret tarifesi belli oldu

2
Jandarma piknik alanlarını denetledi

Jandarma piknik alanlarını denetledi

3
Kayserili Uzman Çavuş, elektrik çarpması sonucu öldü

Kayserili Uzman Çavuş, elektrik çarpması sonucu öldü

4
18 Eylül'de Cumhuriyet Meydanı trafiğe kapalı olacak

18 Eylül’de Cumhuriyet Meydanı trafiğe kapalı olacak

5
Akmermer: 'Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi, MÜSİAD EXPO ile maksimum fayda sağlayacak'

Akmermer: 'Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi, MÜSİAD EXPO ile maksimum fayda sağlayacak'

6
Domates yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Domates yüklü tır devrildi: 1 yaralı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kamyonla getirilen makaronlar piyasaya sürülmeden yakalandı

Kamyonla getirilen makaronlar piyasaya sürülmeden yakalandı

Klasik otomobiller Ali Dağı'na çok yakıştı

Klasik otomobiller Ali Dağı'na çok yakıştı

DAHA FAZLA
'Dünyadaki gıda krizini fırsata çevirebiliriz'

'Dünyadaki gıda krizini fırsata çevirebiliriz'

İncesu Belediyesi'nden 5 mahalleye halı saha

İncesu Belediyesi’nden 5 mahalleye halı saha

Kayseri'nin doğal güzellikleri tüm dünyaya tanıtılacak

Kayseri’nin doğal güzellikleri tüm dünyaya tanıtılacak

Milletvekili Atcı'dan 'Emekliler daha az maaş istiyor' paylaşımı

Milletvekili Atcı’dan ‘Emekliler daha az maaş istiyor’ paylaşımı

Kayseri'de, 31 milyon 686 bin lira destek yardımı yapıldı

Kayseri’de, 31 milyon 686 bin lira destek yardımı yapıldı