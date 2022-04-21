Kayseri'de 23 Nisan coşkuyla yaşanacak

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenleyecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın katılacağı program Büyükşehir Belediyesi’nde sergi açılışıyla başlayacak, çocuk festivali ile devam edecek.

Başkan Büyükkılıç, her fırsatta kaynaştığı çocukları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda da yalnız bırakmıyor. Büyükkılıç, dünyada tüm çocuklara özgü ilk ve tek bayram olan 23 Nisan’da sergi açıyor, öte yandan çocuk festivali düzenliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 23 Nisan’a özel olarak düzenlenecek ‘70’ler 80’ler 90’lar Sokakta Oynuyor Çocuklar’ sergisi açılışını Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Fuaye Alanı’nda gerçekleştirecek. Büyükşehir Belediyesi Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) eğitmenleri tarafından, 102 adet bez bebek ile 1970’li, 1980’li, 1990’lı yıllarda sokakta oynanan çocuk oyunlarının sanatsal solarak yansıtacağı, dolgu oyuncak bebek yapımı, keçe iğneleme, hazır giyim, ahşap boyama, dekoratif zemin çalışması, strafor şekillendirme, geri dönüşüm gibi tekniklerin kullanıldığı yüzde 50 atık malzemelerden hazırlanan ve toplamda 26 adet oyunun sergileneceği Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Fuaye Alanı’nda düzenlenecek olan ve Başkan Büyükkılıç’ın açılışını gerçekleştireceği ‘70’ler 80’ler 90’lar Sokakta Oynuyor Çocuklar’ sergisi ile geçmişten günümüze çocukluk yılları ve çocuklar anılacak. Çocukların internetsiz ve sanal oyunsuz bir dünyada birlik beraberlik ruhuyla nasıl verimli vakit geçirdiklerini konu alan sergide, pens, sek sek, gemi, ip atlama, misket, tüf tüf, hal hal, makara araba, telefon, araba otobüs, tornet, sapan, çanak çömlek, çatapat, yakar top, füze, yağ satarım, lastik teker, topaç, çember, uçurtma, beştaş, met, körebe, uzuneşek, birdirbir gibi oyunlar sayesinde geleneksel çocuk oyunlarının hafızalarda canlandırılarak yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasına olanak sağlanacak. Sergilenen ürünlerin dışında KAYMEK Gençlik Merkezi halk oyunları ekibinin de gösterisinin olacağı 23 Nisan’da, çocuklara Türk Bayrağı temalı uçan balon ve şeker de dağıtılacak. Öte yandan, Başkan Büyükkılıç, Spor A.Ş.’nin Talas Paraşüt İndirme Alanı’nda organize edeceği ‘Çocuk Festivali’nde de çocuklarla buluşacak.

Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.’nin düzenlediği Talas Paraşüt İndirme Alanı’ndaki ‘Çocuk Festivali’nde birbirinden farklı ve eğlenceli etkinlikler ile çocuklar eğlenceye doyacak. Çocuklar için adeta yok yok olan festivalde, şişme basketbol, şişme penaltı, şişme tırmanma alanı, şişme gladyatör, şişme langırt, şişme dart, şişme engelli parkuru, şişme denge oyunu, mini şişme kaydırak, balon futbolu, masa tenisi alanı, voleybol alanı, labirent oyunu, bilek güreşi, moss güreşi, okçuluk alanı, badminton alanı, ahşap oyun alanları, lazer run etkinliği, mini maraton etkinliği, paten yarışı, sahne önü oyunları (sandalye kapmaca, çuval yarışı, kapak oyunu, halat çekme), sahne gösterileri (çocuk dansları) ve bando takımı dinletisi ile 7-10 yaş mini maraton, 11-15 yaş mini maraton etkinlikleri gerçekleştirilecek. Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Fuaye Alanı’ndaki ‘70, 80 ve 90’lar Sokakta Oynuyor Çocuklar Sergisi açılışı 23 Nisan’da saat 12.00’de yapılacakken, Talas Paraşüt İndirme Alanı’ndaki Çocuk Festivali ise saat 13.00’te başlayacak.