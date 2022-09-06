Kayseri'de 2022 yılının ilk 8 ayında 68 bin 755 icra dosyası açıldı

Kayseri'de 2022 yılının ilk 8 ayında 68 bin 755 icra dosyası açıldı.

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  • 06.09.2022 15:38
  • Güncelleme: 06.09.2022 16:33
Kayseri'de 2022 yılının ilk 8 ayında 68 bin 755 icra dosyası açıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de 2022 yılının ilk 8 ayında 68 bin 755 icra dosyası açıldı.

İHA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Kayseri’de 2022 yılının ilk 9 ayında Kayseri İcra Müdürlükleri içerisinde bulunan genel icra, abonelik icra ve banka icra dairelerinde toplamda 68 bin 755 icra dosyası açıldı. Genel icrada 43 bin 360, abonelik icrada 10 bin 563, banka icrada ise 14 bin 832 icra dosyası açıldı.

6 milyon kişinin 30 milyar liralık borcu silinecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ’Dar gelirliye destek’ çerçevesinde hazırlanan pakete dair paylaşılan yeni ayrıntılara göre 6 milyon kişinin 30 milyar liralık borcu silinecek. Yeni icra düzenlemesinin yasalaşmasıyla 2 bin liraya kadar olan borçları kapsayan icra dosyaları tasfiye edilecek. Destek paketi iki aşamalı olacak. Buna göre, 5 milyona yakın ailenin 2 bin liraya kadar olan borcu icradan düşecek. Bu amaçla ailelerin borçlu olduğu şirketler, icraya verdikleri alacaklarını muhasebe kayıtlarında gider olarak gösterecek ve vergiden düşecek. Paket çerçevesinde temel ihtiyaçlara tekabül eden elektrik, su, doğalgaz ve telefon aboneliklerinden kaynaklanan borçlar yer alıyor.

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İHA

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