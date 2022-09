Kayseri'de 2 milyon yavru sazan balığı sularla buluşturuldu

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan ‘İç Sularımızı Balıklandırıyoruz’ projesi çerçevesinde Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Yamula Barajı sularına 2 milyon yavru sazan balığı bırakıldı.

Kocasinan ilçesinde bulunan Yamula Barajı’nda gerçekleşen balık bırakma etkinliğine Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin ve müdürlük personelleri katıldı. Balıkçıların suya bırakılan balıkların büyümesi ve avlanabilmesi için süre tanıması gerektiğini söyleyen Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, “Kayseri’deki tüm iç sularımızda ve 14 iç su olarak değerlendirdiğimizde en büyüğü olan Yamula Barajı’ndan, Gümüşören’den Bahçecik’e kadar tüm alanlarımızda bakanlığımızın suları balıklandırma projesi çerçevesinde arkadaşlarımız dün akşam itibariyle Adana’ya gittiler. Oradaki üretim merkezinden getirmiş oldukları yaklaşık 2 milyon yavru sazan balığını bugün Kayserimizde su ile buluşturuyoruz. Burada bizim en fazla beklediğimiz ve istediğimiz amatör balıkçılarımızın da profesyonel olanların da bu balıklara yumurtlaması için süre tanımaları. Bunun için de bırakmış olduğumuz yavru balıkların tekrar üremesi için geçmesi gereken süre 2 yıl. Bu yıl içerisinde elbette avcılık yapılacak ama küçük ve yok edici şekilde, tamamen süpürecek şekilde bir avcılık değil, sadece olması gereken bakanlığımızın belirlemiş olduğu boy ve ağırlıktaki balıkları almakta tüm balıkçılarımızın hakkı var. Biz de bunu sağlamaya çalışıyoruz. Bu çok kaliteli bir spor ve beraberinde de bizim için protein kaynağı. Özellikle Kocasinan bölgesindeki Yamula Barajı hem turistik hem de bizim açımızdan bakıldığı zaman da Türkiye’deki en önemli balık üretim merkezlerimizden bir tanesi. Sadece sazan da değil, bu bölgede dünyanın dört bir tarafına gönderebildiğimiz somonu da üretebiliyoruz. İnşallah atmış olduğumuz bu balıklar barajımıza daha fazla bereket getirir. Özellikle Kocasinan Belediye Başkanımıza da aramızda olduğu için bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da Kayserililerin fırsatlardan istifade edebilmesi için çalışmalarını devam ettirdiklerini söyleyerek, “Yamula Barajı’nın Kuşçu bölgesindeyiz. Bu baraj gölü ‘Kayseri’nin Denizi’ olarak tabir ettiğimiz bir bölge. Barajın, suyun her türlü nimetinden şehrimizin istifade edebilmesi için gerek çiftliklerde üretilen balıklar gerekse de hobi faaliyetleri noktasında çevre güzelliği olarak istifade edebilmesi noktasında her açıdan çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bu noktada Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüze, bakanlığımıza, Su Ürünleri Genel Müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz. Burası belki gölün olta balıkçılığı için bir spor merkezi olarak da canlanabilmesi için bugün milyonlarca balık Yamula Barajına bırakıldı. Bu balıkların yetişebilmesi için de yıllar geçmesi gerekiyor ve birkaç yıl bu balıkların büyüyüp oltaya gelebilmesi için gerekiyor. İnşallah önümüzdeki yıllarda da balık popülasyonunun artması için yapacağımız girişimlerle birlikte daha fazlaca bu sporların gelişmesi için bir merkez haline gelecek. Çevresiyle, barajın üstüyle barajın içerisindeki canlıların yetişmesiyle her haliyle şehrimize bir kazanım, güzellik olarak Kuşçu bölgesinin Yamula Barajı’nın kazandırılması için bize destek veren bütün kurum ve kuruluşların hepsine teşekkür ediyoruz. Bu yapılan hizmetlerin hepsi Kayserimize ve içerisinde yaşayan insanlarımıza daha keyifli bir Kayseri’de yaşama imkanı sunmak için yapılmış olan girişimler. İnşallah önümüzdeki günlerde su sporlarıyla da Kuşçu bölgesi Yamula Barajı gün yüzüne çıkacak. Buranın Anadolu’nun içerisinde su sporlarının da yapıldığı bir merkez olabilmesi için de çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ben bir kez daha emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Adana’dan getirilen yavru sazan balıkları Yamula Barajı’na bırakıldı.