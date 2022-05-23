Kayseri'de 2 gün yağışlı geçecek
Kayseri ve ilçelerinde yağışlı ve parçalı bulutlu bir hafta içi geçmesi bekleniyor. Kent genelinde sıcaklıklar ise yaklaşık 27 derece olacak.
- 23.05.2022 12:37
- Güncelleme: 23.05.2022 12:37
Meteoroloji 7'nci Bölge Müdürlüğü, Kayseri için 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı. 23-27 Mayıs 2022 tarihlerini kapsayan hafta içinde Kayseri ve ilçelerinde Pazartesi ve Salı günü sağanak yağış bekleniyor. Diğer günler ise az bulutlu olacak. Kent merkezinde ortalama sıcaklığın en yüksek 27 dereceyi, en düşük ise 0 dereceyi görmesi tahmin ediliyor.
İLÇELERDE HAVA DURUMU
Yapılan hava tahminlerine göre Kayseri'nin ilçelerinde bu hafta ortalama hava sıcaklıklarının şu şekilde seyretmesi bekleniyor:
Akkışla: En düşük 4, en yüksek 21 derece
Bünyan: En düşük 5, en yüksek 24 derece
Develi: En düşük 9, en yüksek 27 derece
Felahiye: En düşük 5, en yüksek 25 derece
Hacılar: En düşük 6, en yüksek 23 derece
İncesu: En düşük 8, en yüksek 26 derece
Özvatan: En düşük 4, en yüksek 24 derece
Pınarbaşı: En düşük 2, en yüksek 20 derece
Sarıoğlan: En düşük 4, en yüksek 24 derece
Sarız: En düşük 1, en yüksek 19 derece
Tomarza: En düşük 0, en yüksek 23 derece
Yahyalı: En düşük 4, en yüksek 25 derece
Yeşilhisar: En düşük 7, en yüksek 26 derece.