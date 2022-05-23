Kayseri'de 2 gün yağışlı geçecek

Meteoroloji 7'nci Bölge Müdürlüğü, Kayseri için 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı. 23-27 Mayıs 2022 tarihlerini kapsayan hafta içinde Kayseri ve ilçelerinde Pazartesi ve Salı günü sağanak yağış bekleniyor. Diğer günler ise az bulutlu olacak. Kent merkezinde ortalama sıcaklığın en yüksek 27 dereceyi, en düşük ise 0 dereceyi görmesi tahmin ediliyor.

İLÇELERDE HAVA DURUMU

Yapılan hava tahminlerine göre Kayseri'nin ilçelerinde bu hafta ortalama hava sıcaklıklarının şu şekilde seyretmesi bekleniyor:

Akkışla: En düşük 4, en yüksek 21 derece

Bünyan: En düşük 5, en yüksek 24 derece

Develi: En düşük 9, en yüksek 27 derece

Felahiye: En düşük 5, en yüksek 25 derece

Hacılar: En düşük 6, en yüksek 23 derece

İncesu: En düşük 8, en yüksek 26 derece

Özvatan: En düşük 4, en yüksek 24 derece

Pınarbaşı: En düşük 2, en yüksek 20 derece

Sarıoğlan: En düşük 4, en yüksek 24 derece

Sarız: En düşük 1, en yüksek 19 derece

Tomarza: En düşük 0, en yüksek 23 derece

Yahyalı: En düşük 4, en yüksek 25 derece

Yeşilhisar: En düşük 7, en yüksek 26 derece.