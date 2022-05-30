Kayseri'de 2 gün yağışlı geçece

Meteoroloji 7’nci Bölge Müdürlüğü, Kayseri için 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı. 30 Mayıs -3 Haziran 2022 tarihlerini kapsayan hafta içinde Kayseri ve ilçelerinde Pazartesi ve Salı günü sağanak yağış bekleniyor. Diğer günler ise az bulutlu olacak. Kent merkezinde ortalama sıcaklığın en yüksek 36 dereceyi görmesi bekleniyor. En düşük sıcaklığın ise 11 dereceler seviyelerinde olması tahmin ediliyor.

İLÇELERDE HAVA DURUMU

Hava tahminlerine göre Kayseri’nin ilçelerinde bu hafta ortalama hava sıcaklıklarının şu şekilde seyretmesi bekleniyor:

Akkışla: En düşük 10, en yüksek 31 derece

Bünyan: En düşük 11, en yüksek 32 derece

Develi: En düşük 15, en yüksek 31 derece

Felahiye: En düşük 14, en yüksek 33 derece

Hacılar: En düşük 15, en yüksek 33 derece

İncesu: En düşük 13, en yüksek 33 derece

Özvatan: En düşük 10, en yüksek 32 derece

Pınarbaşı: En düşük 9, en yüksek 30 derece

Sarıoğlan: En düşük 12, en yüksek 33 derece

Sarız: En düşük 7, en yüksek 30 derece

Talas: En düşük 14, en yüksek 32 derece

Tomarza: En düşük 7, en yüksek 33 derece

Yahyalı: En düşük 10, en yüksek 32 derece

Yeşilhisar: En düşük 14, en yüksek 34 derece.