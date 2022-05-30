Kayseri'de 2 gün yağışlı geçece
Kayseri ve ilçelerinde yağışlı ve parçalı bulutlu bir hafta içi geçmesi bekleniyor. Kent genelinde sıcaklıklar ise yaklaşık 30 derece olacak.
- 30.05.2022 11:53
- Güncelleme: 30.05.2022 11:53
Meteoroloji 7’nci Bölge Müdürlüğü, Kayseri için 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı. 30 Mayıs -3 Haziran 2022 tarihlerini kapsayan hafta içinde Kayseri ve ilçelerinde Pazartesi ve Salı günü sağanak yağış bekleniyor. Diğer günler ise az bulutlu olacak. Kent merkezinde ortalama sıcaklığın en yüksek 36 dereceyi görmesi bekleniyor. En düşük sıcaklığın ise 11 dereceler seviyelerinde olması tahmin ediliyor.
İLÇELERDE HAVA DURUMU
Hava tahminlerine göre Kayseri’nin ilçelerinde bu hafta ortalama hava sıcaklıklarının şu şekilde seyretmesi bekleniyor:
Akkışla: En düşük 10, en yüksek 31 derece
Bünyan: En düşük 11, en yüksek 32 derece
Develi: En düşük 15, en yüksek 31 derece
Felahiye: En düşük 14, en yüksek 33 derece
Hacılar: En düşük 15, en yüksek 33 derece
İncesu: En düşük 13, en yüksek 33 derece
Özvatan: En düşük 10, en yüksek 32 derece
Pınarbaşı: En düşük 9, en yüksek 30 derece
Sarıoğlan: En düşük 12, en yüksek 33 derece
Sarız: En düşük 7, en yüksek 30 derece
Talas: En düşük 14, en yüksek 32 derece
Tomarza: En düşük 7, en yüksek 33 derece
Yahyalı: En düşük 10, en yüksek 32 derece
Yeşilhisar: En düşük 14, en yüksek 34 derece.