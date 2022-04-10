Kayseri'de 2 buçuk ton kaçak balık ele geçirildi

Kayseri-Nevşehir karayolunda ekiplerce yapılan çalışmalarda bir minibüs içerisinde yaklaşık 2 buçuk ton kaçak balık ele geçirildi.

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  • 10.04.2022 15:23
  • Güncelleme: 10.04.2022 17:49
Kayseri'de 2 buçuk ton kaçak balık ele geçirildi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri-Nevşehir karayolunda ekiplerce yapılan çalışmalarda bir minibüs içerisinde yaklaşık 2 buçuk ton kaçak balık ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre 31 AEU 863 plakalı minibüste kaçak balık olduğu ihbarını alan polis ekipleri aracı takibe aldı. B.T.’nin sürücüsü olduğu minibüs, polis ekiplerince İncesu ilçesi yakınlarında durduruldu. Minibüste yapılan kontrollerde kasalarca balık olduğunu gören polis, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen ekipler, balıklara imha edilmek üzere el koyarken sürücü B.T.’ye ise cezai işlem uyguladı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin; “Araçta bulunan balıklar belgesiz. Dolayısıyla şu anda bu balıkların avlanması yasak. Geliş noktalarını tam olarak da söylemiyorlar. Dolayısıyla ilgili mevzuat çerçevesinde bu balıkları imhaya göndereceğiz. Araca da araçta bulunanlara da gerekli yasal işlemler yapıldı. Sürdürülebilir tarımdaki en önemli şey yasaklı olan dönemlerde yasağa riayet edilmesidir. Ancak maalesef bazen ticari beklentiler bu yasağın önüne geçiyor. Herhalde para kazanmak biraz daha ağır basıyor. Yazıktır, günahtır. Balıkçılık ve Su Ürünleri Mühendisleri arkadaşlarımız biraz önce söylediği ‘sudakları sağdığımızda hala yumurta var’ diyor. Bu da demek oluyor ki çoğalması için gereken vakti henüz bulamamış. Aslında bir sonraki nesle gidecek balıkların yumurtaları bunlarla beraber şu anda imha edilecek. Yazık oluyor. Bunlarla ilgili bilgi vermeye çalışıyoruz. Enformasyonumuzu iyi yapmaya çalışıyoruz ama bazen ticaret için insanlar nefislerine uyarak bu işi yapıyorlar" dedi.

"İmha edeceğiz"

Yaklaşık 2 buçuk ton olan balıkları imha edeceklerini ifade eden Şahin; "Şu anda burada sazan ve sudak balıkları var. Bunlar aşağı yukarı 2-2 buçuk ton civarında. Şu anda arkadaşlar kantara da girip, çıkacaklar. Arabanın içerisinde gördüğümüz boş kasalar var. Bu boş kasalardan yolda bir yerlere balık bırakılmış olabilme ihtimali var. Artık biz yakaladığımızı imhaya sevk edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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İHA

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