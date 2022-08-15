Kayseri'de 12. Tarım ve İnsan Fotoğraf Sergisi açıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bu yıl 12.'si düzenlenen Tarım ve İnsan temalı fotoğraf sergisinin açılışı Kayseri'de yapıldı.

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  • 15.08.2022 15:02
  • Güncelleme: 15.08.2022 15:24
Kayseri'de 12. Tarım ve İnsan Fotoğraf Sergisi açıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bu yıl 12.’si düzenlenen Tarım ve İnsan temalı fotoğraf sergisinin açılışı Kayseri’de yapıldı.

Tarihi Kayseri Kalesi’nde yapılan sergi açılışına Kayseri Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcıları Mümtaz Hacıpaşaoğlu ve Sami Yılmaz, kurum temsilcileri ve personeller katıldı. Sergide, Türkiye genelinde düzenlenen Tarım ve İnsan temalı fotoğraf yarışmasında dereceye giren ve mansiyon alan 60 fotoğraf yer alıyor. 5 gün sürecek olan fotoğraf sergisi, kentte bulunan alış veriş merkezlerinde vatandaşların beğenisine sunulacak.

Sergiyle ilgili bilgiler veren Kayseri Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Mümtaz Hacıpaşaoğlu, “Her yıl Tarım ve İnsan konulu fotoğraf sergilerimiz oluyor. Bu çerçevede her yıl Tarım ve İnsan konulu bir yarışma düzenleniyor ve bu yarışma sonucunda da sergilemeye değer bulunan mansiyon ve derece alan eserler de Türkiye çapında sergileniyor. Bu sene de Kayseri’de bulunan alış veriş merkezlerinde bu fotoğrafların sırayla sergilenmesi yapılacak. Kayseri Kale’sinde bunun da açılışını yapmış bulunmaktayız. Burada 60 tane fotoğraf var. Her sene mansiyon alan ve dereceye giren 60 fotoğraf sergiye koyuluyor” dedi.

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İHA

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