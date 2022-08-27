Kayseri’de 1 milyon litre aspir yağı üretildi

. 191 bin kilo dağıtılan aspir tohumunun ekim alanlarından sezon sonu 1 milyon litre aspir yağı üretildiği açıklandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri’nin aspir yağı üretiminde Türkiye’de ilk sıraya geleceğini söyledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Kayseri Kendi Yağında Kavruluyor’ projesi kapsamında 16 ilçedeki 820 üreticiye, 40 bin dekar alanda ekimi yapılan toplam 191 bin kilogram aspir tohumu dağıtıldığını söyledi. Büyükkılıç, sezon sonunda 1 milyon litre aspir yağı üretimi gerçekleştiğini duyurdu.

‘ÜLKE BAZINDA 1’İNCİ SIRAYA YÜKSELMİŞ OLACAĞIZ’

Gerçekleştirilen projelerle Kayseri’nin aspir yağında ilk sırada olacağını ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Çiftçilerimizin talepleri üzerine Talas Koçcağız Mahallesi ve Kocasinan Yemliha Mahallesi’nde iki Aspir Soğuk Sıkım Yağ Çıkarma Tesisi kuruldu. Elde edilecek 4 bin ton aspirden 1 milyon litre aspir yağı elde edilerek ülke bazında 1’inci sıraya yükselmiş olacağız” ifadelerini kullandı.

Birçok alanda aspir yağı üretimi için faaliyette bulunulduğunu ve belirlenen yerlerde küspe üretiminin de olacağını ifade eden Başkan Büyükkılıç, söz konusu alanlardan 4 bin ton tohum ve 3 bin ton da küspe elde edileceğini sözlerine ekledi.