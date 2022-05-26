Kayseri'de 1 milyon çiçek toprakla buluşacak

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ilkbaharın gelmesi ile hız verdiği ağaçlandırma ve çiçeklendirme çalışmalarında Haziran ayına kadar hemen her türden 1 milyondan fazla çiçeği toprakla buluşturacak.

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  • 26.05.2022 12:16
  • Güncelleme: 26.05.2022 12:27
Kayseri'de 1 milyon çiçek toprakla buluşacak
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ilkbaharın gelmesi ile hız verdiği ağaçlandırma ve çiçeklendirme çalışmalarında Haziran ayına kadar hemen her türden 1 milyondan fazla çiçeği toprakla buluşturacak.

2021 yılı Kasım ayı itibariyle ekimi yapılan 1 milyon 45 bin lale ve sümbül soğanları mevsiminin yavaş yavaş sona ermesi ile birlikte, alımı yapılan menekşeden kadifeye, begonyadan şakayıka, yıldız çiçeğinden ipek çiçeğine kadar pek çok türde toplam 1 milyon 80 bin 935 mevsimlik çiçeği Kayseri’de toprakla buluşturacak. Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı’nın planlamaları neticesinde, şehrin vitrini, baharın müjdecisi olan mevsimlik çiçekler ile adeta bir çiçek bahçesine dönüşen Kayseri’de Haziran ayına kadar 25 bin 738 küçük çiçekli hercai menekşe, 26 bin 766 dik sardunya, 69 bin 840 kahkaha çiçeği, 705 sarkıcı kahkaha çiçeği, 500 bin 544 kelle kadife, 77 bin 520 vapur dumanı, 51 bin 735 kirli hanım çiçeği, 144 bin 512 begonya, 113 bin 952 ateş çiçeği, 13 bin 520 karagöz kadifesi, 7 bin 200 ipek çiçeği, bin 200 yeni gine, 12 bin 150 yıldız çiçeği, 2 bin şakayık ve 6 bin 240 kuduz otu-mozaik çiçeğini dikecek.

Toplam 1 milyon 80 bin 935 mevsimlik çiçeği dikerek şehir çiçek bahçesine dönüştürecek Büyükşehir Belediyesi, başta Cumhuriyet Meydanı, Hunat Cami Etrafı, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı, Sivas Caddesi, Talas Caddesi, Erciyes Bulvarı, Erkilet Bulvarı, İnönü Bulvarı, Mimarsinan Parkı, Emirgan Parkı, Tuna Parkı gibi çeşitli park, göbek ve refüjlerde toprak hazırlıklarını gerçekleştirirken çiçek dikimlerine de başladı.

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İHA

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