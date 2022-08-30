Kayseri'de 'zafer' coşkusu

Kayseri’de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlanırken, Vali Gökmen Çiçek, "O günleri düşünmek bize güç ve ümit veriyor" dedi.

Etkinlikler çerçevesinde ilk olarak Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Vedat Öncel, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk Heykeli’ne çelenk sundu. Daha sonra valilikte düzenlenen programda Vali Çiçek, protokolün tebriklerini kabul etti.

Cumhuriyet Meydanı’nda büyük coşku

30 Ağustos Zafer Bayramı dolasıyla düzenlenen etkinlik, Cumhuriyet Meydanı’nda devam etti. Tören, Vali Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Vedat Öncel ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç aracın üzerinde protokolün ve vatandaşların bayramını kutladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından öğrenciler şiir okudu. Protokol ve vatandaşlar halk oyunları ekibinin gösterisi gösterisini ilgiyle izlerken, etkinlik tören geçişinin ardından sona erdi.

Vali Çiçek: "O günleri düşünmek bize güç ve ümit veriyor"

Törenin ardından bir konuşma yapan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "30 Ağustos zaferimizi büyük bir onur ve gururla Kayseri’de kutluyoruz. 30 Ağustos’umuzu kutlamak gerçekten çok güzel. İnşallah 30 Ağustos zaferimiz sadece Türkiye’de değil, kazanıldığı dönemde diğer mazlum ve esaret altındaki milletlere de büyük bir ümit vermiş ve onların Kurtuluş Savaşlarına zemin hazırlamıştır. O günleri düşünmek bize güç ve ümit veriyor. Geleceğe daha güçlü bakmamızı sağlıyor" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, "Kayseri’mizin ’taş mektep’ diye bilinen Kayseri Lisesi’nin 1922 yılında Sakarya Meydan Muharebesinde o sene mezun verememiştir. O evlatlarının şehadetleri sebebiyle bizler buradayız. O açıdan Kayseri’mizin yeri milli mücadelede her zaman farklıdır. Ben bu anlayış içerisinde Cumhuriyetimize, bayrağımıza, devletimize, milletimize olan inancımıza sahip çıkmanın çok önemli olduğunu gençlerimize bildirmek istiyor, 30 Ağustos Zafer Bayramımızı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Törene, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, kamu kurum müdürleri, siyasi partilerin il başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit yakınları, gaziler, askeri erkan, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.