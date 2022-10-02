Kayseri'de 'Seyahat Sever' Projesi'nden 2 bin öğrenci yararlandı

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, il olarak 'Seyahat Sever' projesi çerçevesinde 2 bin öğrenciye hizmet verdiklerini söyleyerek 'Gençlerimize her türlü çalışmayı ve imkanı sunacağız' dedi.

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  • 02.10.2022 12:16
  • Güncelleme: 02.10.2022 13:08
Kayseri'de 'Seyahat Sever' Projesi'nden 2 bin öğrenci yararlandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, il olarak ‘Seyahat Sever’ projesi çerçevesinde 2 bin öğrenciye hizmet verdiklerini söyleyerek; “Gençlerimize her türlü çalışmayı ve imkanı sunacağız” dedi.

Kayseri’de, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından koordine edilen ’Seyahat Sever’ Projesi çerçevesinde 2 bin öğrenci yurtlarda konaklama imkanı buldu. ‘Seyahat Sever’ projesinde çok güzel sonuçlar elde ettiklerini kaydeden Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı; “Seyahat Sever projesi, geçen yaz yurtlarımızın tatile girmesiyle birlikte başta cumhurbaşkanımızın, gençlerin seyahat edebilme rahatlığının sağlanabilmesi için Gençlik ve Spor Bakanlığımıza talimatları ile başladı. Gençlik ve spor bakanımızın da illere talimatlarıyla kız ve erkek yurdu olmak üzere illerimizde sayısal duruma göre yurtlarımızı açtık. Çok da güzel sonuçlar çıktı. Şehrimizde 2 bine yakın gencimiz ‘Seyahat Sever’ projesinden yararlandı. Bu rakam hızlı bir şekilde olmasına rağmen Kayserimiz Orta Anadolu Bölgesi şehri olarak gerçekten kayda değer bir sayıya ulaştı. Öğrencilerimizin bir kısmı turizm olarak geliyor. Bu da kadim şehrimizin tanıtımında önemli bir çalışma oldu. ‘Seyahat Sever’ projesi başta ülkemize ve şehrimize seyahat edebilmesi, barınması ölçüsünde büyük bir proje olarak ortaya çıktı” şeklinde konuştu.

2023 yılında yine aynı şekilde çalışmaları yürüteceklerini ifade eden Kabakçı, “Gençlerimize kapılarımız sonuna kadar açık. Onlara her türlü çalışmayı ve imkanı sunacağız” ifadelerini kullandı.

İHA

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