Kayseri'de 'kumar' operasyonu: 13 gözaltı

Kayseri'de polis ekiplerinin halka açık iş yerlerinde kumar oynatan ve oynayan şahıslara yönelik çalışmalarında 13 şahıs hakkında kumar oynatmaktan adli işlem başlatılırken, kumar oynayan 38 kişiye de 69 bin TL para cezası kesildi.

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  • 07.09.2022 10:37
  • Güncelleme: 07.09.2022 10:56
Kayseri'de 'kumar' operasyonu: 13 gözaltı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de polis ekiplerinin halka açık iş yerlerinde kumar oynatan ve oynayan şahıslara yönelik çalışmalarında; 13 şahıs hakkında kumar oynatmaktan adli işlem başlatılırken, kumar oynayan 38 kişiye de 69 bin TL para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde bulunan umuma açık iş yerlerinde kumar oynayan ve oynatan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Kocasinan, Talas ve Melikgazi ilçelerinde bulunan 9 farklı iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, kumar oynatan 13 kişiyi gözaltına aldı. Ekipler ayrıca, kumar oynayan 38 kişiye de toplamda 69 bin TL para cezası kesti. Öte yandan, oyun masalarından ele geçirilen toplam bin 880 TL Kabahatler Kanunu gereğince mülkiyeti kamuya geçirilmesi için ilgili birimlere teslim edildi.

Gözaltına alınan 13 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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İHA

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