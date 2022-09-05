Kayseri'de 'intikam' cinayetinde gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, oğlunu öldüren şahsın ağabeyini araç içerisinde silahla vurarak öldüren baba ile birlikte adliyeye sevk edilen 4 kişi tutuklandı.

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  • 05.09.2022 21:07
  • Güncelleme: 06.09.2022 10:14
Kayseri'de 'intikam' cinayetinde gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde, oğlunu öldüren şahsın ağabeyini araç içerisinde silahla vurarak öldüren baba ile birlikte adliyeye sevk edilen 4 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde İldem Cumhuriyet Mahallesi Dündar Taşer Caddesi üzerinde meydana gelen olayda B.B., 38 LC 293 plakalı aracında bulunan H.K.’ye ateş açtı. Şüpheli şahıs olayın ardından kaçarken, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede H.K.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi alırken, şüpheli B.B. polis merkezine giderek teslim oldu. H.K.’nin cenazesi de yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Ekipler, yaptıkları çalışmada B.B.’nin 17 Ağustos’ta çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden Y.E.B.’nin babası olduğunu, cinayete kurban giden H.K.’nin ise o cinayetin şüphelisi olan H.K.’nin ağabeyi olduğunu tespit etti.

Olayın ardından suç aletiyle birlikte teslim olan baba B.B. ile birlikte kayınları A.Y., M.Y. ve B.B.’nin oğlu Y.E.B.’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen 4 kişi, sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İHA

Kayseri Gündem
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