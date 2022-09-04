Kayseri'de 'intikam' cinayeti

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir şahıs, oğlunu öldüren şahsın ağabeyini araç içerisinde silahla vurarak öldürdü.

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  • 04.09.2022 20:59
  • Güncelleme: 05.09.2022 07:54
Kayseri'de 'intikam' cinayeti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir şahıs, oğlunu öldüren şahsın ağabeyini araç içerisinde silahla vurarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, İldem Cumhuriyet Mahallesi Dündar Taşer Caddesi üzerinde meydana gelen olayda B.B., 38 LC 293 plakalı aracında bulunan H.K.’ya ateş açtı. Şüpheli şahıs olayın ardından kaçarken, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede H.K.’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi alırken, şüpheli B.B. polis merkezine giderek teslim oldu. H.K.’nın cenazesi de yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Oğlunu öldüren şahsın ağabeyini öldürdü

Ekipler, yaptıkları çalışmada B.B.’nin 17 Ağustos’ta çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden Y.E.B.’nin babası olduğu, cinayete kurban giden H.K.’nin ise o cinayetin şüphelisi olan H.K.’nın ağabeyi olduğunu tespit etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İHA

Kayseri Gündem
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