Kayseri'de 'Dünya Sulak Alanlar Günü' kutlandı

2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü nedeniyle, Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından çeşitli etkinlikler düzenlendi.

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  • 02.02.2022 15:51
  • Güncelleme: 02.02.2022 16:49
Kayseri'de 'Dünya Sulak Alanlar Günü' kutlandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü nedeniyle, Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Kamuoyunu bilinçlendirmek maksadıyla 1997 yılından itibaren her yıl düzenlenen Dünya Sulak Alanlar Günü, Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından kentin sulak alanlarında etkinliklerle kutlandı.

Sultan Sazlığı Milli Parkı sulak alanında başlayan etkinlik, ulusal öneme sahip olan Hürmetçi Sazlığı Sulak Alanı ve Tuzla Palas Sulak Alanı’nda son buldu. Etkinlik kapsamında sulak alanlarda yaşayan kuşlar için 700 kilo yem onların yaşadığı doğal alanlara bırakılırken, katılımcılara da sulak alanların hem insanlar hem de canlılar için önemi anlatıldı.

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İHA

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