Kayseri'de 'Ahilik' coşkusu

Kayseri’de Ahilik Haftası etkinlikleri çerçevesinde bir dizi etkinlik düzenlendi.

Ahilik Haftası Kutlama Komitesi tarafından gerçekleştirilen törende Cumhuriyet Meydanında bulunan Atatürk büstüne çelenk bırakıldı. Program, çelenk sunumunun ardından okunan İstiklal Marşı ile son buldu. Ahilik Haftası Kutlama Komitesi çelenk sunma töreninin ardından Kayseri Valiliğini ziyaret ederek, Vali Gökmen Çiçek ile görüştü. Ahilik Haftası etkinlikleri daha sonra Ahi Evran Zaviyesi Esnaf ve Sanatkarlar Müzesi’nde devam etti. Burada düzenlenen programda açılış konuşmasını yapan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şeyhi Odakır, “Ahilik denildiğinde Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslamlaşması da akla geliyor. Ahi Evran, Mevlana Celaleddin Rumi ile Hacı Bektaş-ı Veli ile de temas kurmuştu. Ahi Evran, Anadolu halkının her alanda kalkınması, refaha ermesi için çaba göstermesinin yanında İslam’ın tasavvuf anlayışıyla da halkın gönüllerinde de taht kurmuştur. Tıpkı kendisi gibi eşi Fatma Hanım da bir ilke imza atarak kadınlar teşkilatı olan Bacıyan’ı Rum Teşkilatı’nı kurmuş ve tıpkı Ahi Evran gibi faaliyetler yürütmüştür. Ahilik dendiğinde kelime anlamından da hareketle akıllara kardeşlik gelir, dayanışma gelir, birlik ve beraberlik gelir, dünya ve ahiret mutluluğu gelir. Kazancı Allah yolunda harcamak yani infak gelir. Ahilik dendiğinde eline diline beline sahip olmak, gönüllerin ve sofraların açık olması, iyi insan olmak, yardımsever olmak, halka hizmet hakka hizmet anlayışı gelir. Ahilik denilince akla medeniyetlerin beşiği, ticaret şehri, esnaf ve sanatkâr şehri, Ahilerin şehri Kayseri gelir” dedi.

Kayseri denilince akla ticaret, esnaflık ve hayırseverliğin geldiğini dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ise, “Helalinden kazanıp, helalinden harcama kültürüyle çalışmak gelir. Bu anlayış içerisinde böyle güzel bir şehir de doğmuş, böyle güzel bir şehrin kültürüyle bezenmiş, Ahi ahlakıyla ahlaklanmış, iş adamlarıyla birlikte olmak bizler içinde onur vericidir. Her şeyden önce Ahi kültürü denilince eline, beline ve diline sahip olmak anlayışını yerleştirirken, hanım kardeşlerimiz ile ilgili de Ahi Evran’ın kıymetli eşlerinin yapmış olduğu teşkilatlanma sayesinde adeta bir elin nesi var iki elin sesi var mantığı içerisinde esnafları düşünen anlayış, evlerdeki hanımefendilerinde önemini hayata geçirmek amacıyla onları da örgütlemiştir. Aile bir bütündür. Tabi ki şehrimizin her insanı da bizim için önemlidir. Ben bu anlayış içerisinde yapılan çalışmaların hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Vali Gökmen Çiçek de Ahiliğin önemini vurgulayarak, “Bizim milletimizin serüveni dünyadaki diğer medeniyetlerin serüveninden farklıdır. Bizim medeniyetimizde kan ve gözyaşı yok. Bizim medeniyetimizde barış, kardeşlik var. Medeniyetimiz uzun yıllar dünya nizam, düzen ve şekilde verdi. Bu medeniyeti oluşturan değerlerin içerisinde çok önemli unsurlar var. En önemlilerinden birisi de aile, dinimizin özünde yer alan değerler, Türk kültürünün içerisindeki değerler ve bunlar içerisinde en önemlilerinden birisi de Ahi Evran tarafından oluşturulan Ahili ruhudur. Ahilik sadece teşkilat değil aynı zamanda bir ruhtur. Onun içinde Ahiler sadece esnaf örgütlenmesi olmamış, yurt savunmasında Moğolların saldırısında her birisi ellerine kılıçlarını alarak milletin ırzını, namusunu korumak için mücadeleye girişmişlerdir ve birçoğu şehit olmuştur. Eğer sadece esnaf örgütlenmesi olsaydı, sadece bu ruh olsaydı dükkanlarına kapanırlar, iş birliği yaparak mallarını koruma derdine düşerlerdi. Fakat onlar milletin namusunu korumak için en ön cephede savaştılar ve şehit oldular. Ahi Evran 93 yaşında elinde kılıç Moğollara karşı mücadele ederken öldü” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından yılın ahisi seçilen Mustafa Öner’e kaftan giydirildi. Etkinlik, şed kuşatma töreni ve ahi helvası dağıtımıyla devam etti. Gerçekleştirilen etkinliğe, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Şükrü Dursun, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Kayseri Üniversitesi Rektörü Kurtuluş Karamustafa, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şeyhi Odakır, Marangozlar, Mobilyacılar ve Döşemeciler Odası Başkanı Ercan Sarıkaya, Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, Kuaförler Odası Başkanı Rıfat Alparslan, oda başkanları ile üyeleri katıldı.