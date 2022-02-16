Kayseri dart takımları Türkiye Finali'nde

Okullar Arası Dart Grup müsabakalarında Kayseri'yi temsil eden dart takımları, genç erkek-kız ve yıldız erkler kategorisinde Türkiye Finalleri'ne yükseldi.

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  • 16.02.2022 14:21
  • Güncelleme: 16.02.2022 14:34
Kayseri dart takımları Türkiye Finali'nde
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Okullar Arası Dart Grup müsabakalarında Kayseri’yi temsil eden dart takımları, genç erkek-kız ve yıldız erkler kategorisinde Türkiye Finalleri’ne yükseldi.

Adana’da yapılan grup müsabakalarında büyük bir başarı sergileyen genç erkeklerde Şehit Ömer Halis Demir lisesi, genç kızlarda Bünyan Fen Lisesi ve yıldız erkeklerde Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu dart takımı Türkiye finallerine yükseldi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı Türkiye finallerine yükselen Dart takımlarımızı ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

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İHA

Kayseri Gündem
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