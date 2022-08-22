Kayseri daha da sıcak olacak

Yurt genelinde etkili olan sıcak hava Kayseri'de devam edecek. Bunaltan sıcaklıkların en az 2-3 derece artarak hafta içinde de devam etmesi bekleniyor.

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  • 22.08.2022 11:33
  • Güncelleme: 22.08.2022 11:33
Kayseri daha da sıcak olacak

Meteoroloji, özellikle Çarşamba ve Perşembe günleri için sıcak çarpmalarına karşı uyarıda bulundu.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, Kayseri ve ilçelerini kapsayan beş günlük hava tahmin raporunu açıkladı. 22-26 Ağustos tarihlerini kapsayan hafta içinde Kayseri ve ilçelerinde parçalı bulutlu bir havanın hakim olması tahmin ediliyor. Sıcaklıklar da önceki günlere göre 2-3 derece yükselerek 36 derecelere çıkması bekleniyor. Meteoroloji tahminlerine göre önümüzdeki Çarşamba ve Perşembe günleri sıcaklık 33 derecelerden 36 dereceye yükselecek. Hissedilen sıcaklığın ise özellikle kent merkezinde 40 derecenin üzerinde olması tahmin ediliyor. 

İlçelerde ise hava durumu şöyle;

Akkışla: En düşük 16, en yüksek 36 derece 
Bünyan: En düşük 15, en yüksek 34 derece 
Develi: En düşük 18, en yüksek 33 derece 
Felahiye: En düşük 18, en yüksek 37 derece
Hacılar: En düşük 18, en yüksek 33 derece 
İncesu: En düşük 19, en yüksek 34 derece 
Özvatan: En düşük 15, en yüksek 35 derece
Pınarbaşı: En düşük 12, en yüksek 32 derece
Sarıoğlan: En düşük: 17, en yüksek 35 derece
Yeşilhisar: En düşük 18, en yüksek 35 derece

1ha

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