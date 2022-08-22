Kayseri daha da sıcak olacak

Meteoroloji, özellikle Çarşamba ve Perşembe günleri için sıcak çarpmalarına karşı uyarıda bulundu.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, Kayseri ve ilçelerini kapsayan beş günlük hava tahmin raporunu açıkladı. 22-26 Ağustos tarihlerini kapsayan hafta içinde Kayseri ve ilçelerinde parçalı bulutlu bir havanın hakim olması tahmin ediliyor. Sıcaklıklar da önceki günlere göre 2-3 derece yükselerek 36 derecelere çıkması bekleniyor. Meteoroloji tahminlerine göre önümüzdeki Çarşamba ve Perşembe günleri sıcaklık 33 derecelerden 36 dereceye yükselecek. Hissedilen sıcaklığın ise özellikle kent merkezinde 40 derecenin üzerinde olması tahmin ediliyor.

İlçelerde ise hava durumu şöyle;

Akkışla: En düşük 16, en yüksek 36 derece

Bünyan: En düşük 15, en yüksek 34 derece

Develi: En düşük 18, en yüksek 33 derece

Felahiye: En düşük 18, en yüksek 37 derece

Hacılar: En düşük 18, en yüksek 33 derece

İncesu: En düşük 19, en yüksek 34 derece

Özvatan: En düşük 15, en yüksek 35 derece

Pınarbaşı: En düşük 12, en yüksek 32 derece

Sarıoğlan: En düşük: 17, en yüksek 35 derece

Yeşilhisar: En düşük 18, en yüksek 35 derece