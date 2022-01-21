Kayseri buz tuttu

Kayseri'de termometreler eksi 16 dereceyi gösterirken, aşırı soğuk nedeniyle suni göl buz buttu.

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  • 21.01.2022 11:14
  • Güncelleme: 21.01.2022 12:11
Kayseri buz tuttu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de termometreler eksi 16 dereceyi gösterirken, aşırı soğuk nedeniyle suni göl buz buttu.

Kayseri’de salı günü akşam saatlerinde etkisini gösteren kar yağışının ardından soğuk hava etkisini artırdı. Sabah saatlerinde termometreler eksi 16 dereceyi gösterirken, aşırı soğuk nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sabahın ilk ışıklarıyla dışarı çıkan vatandaşlar da havanın çok soğuk olduğunu söyledi. Meteoroloji 7’nci Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise "Dik yamaçlarda çığ oluşma riski, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar ve benzeri) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Suni göl buz tuttu

Öte yandan, kentte etkisini gösteren soğuk hava ile birlikte Melikgazi ilçesinde Beştepeler Mesire Alanı’nda bulunan suni göl de buz tuttu.

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İHA

Kayseri Gündem
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