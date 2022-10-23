Kayseri Büyükşehirin tohum desteği sürüyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, tarım ve hayvancılığa desteklerinin sürdüğünü, 1000 ton ekmeklik buğday tohumu ile 500 ton yem bitkisi tohumu dağıtılacağını belirtti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Büyükkılıç’ın talimatlarıyla Kayseri’de tarım ve hayvancılığa önemli katkı sağlayacak projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Tarım ve hayvancılığa özel önem veren Başkan Büyükkılıç, bu çerçevede verdiği sözleri de yerine getirmeyi sürdürüyor. Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, bu çerçevede 24 Ekim Pazartesi günü ’Anadolu’nun Bereketi Buğday Projesi’ çerçevesinde 16 ilçede uygulanan ve yüzde 50’si Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve yüzde 50’si çiftçiler tarafından karşılanan Bayraktar ve Tosunbey çeşidi olmak üzere toplam 1000 ton ekmeklik buğday tohumluğu dağıtımı gerçekleştirileceğini ifade etti. Proje maliyetinin 13 milyon TL olduğunu, dağıtımının yüzde 50’sini yani 6 milyon 500 bin TL’lik kısmına Büyükşehir Belediyesi’nin katkısı olduğunu ifade eden Büyükkılıç, projeden 30 bin dekar alanda bin 500 çiftçinin faydalanacağını kaydetti. Ayrıca 2021 yılında toplam 413 ton yem bitkisi tohumluğu dağıtıldığını, bu proje ile bin 663 çiftçinin 31 bin 100 dekar alanda ekim yaptığını hatırlatan Başkan Büyükkılıç, “2022 yılı içinde 500 ton ilkbaharda dağıtımı yapılmıştı. 500 ton da sonbaharda olmak üzere toplam 1000 ton yem itkisi tohumluğu dağıtılacaktır. Bu proje ile 4 bin çiftçimiz 80 bin dekar alanda ekim yapacaktır. Toplam proje bedeli ise 12 milyon TL’dir” diye konuştu.

Büyükkılıç, pandemi döneminde tarım ve hayvancılığın öneminin daha iyi anlaşıldığını, Büyükşehir Belediyesi olarak üreticilere desteklerinin büyüyerek devam edeceğini vurguladı. 24 Ekim Pazartesi günü Kadir Has Kongre Merkezi yanında Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından buğday tohumu ve yem bitkileri dağıtımı töreni düzenleneceğini belirten Başkan Büyükkılıç, bu hizmetlerin çiftçilere, besicilere hayırlı olmasını, ürünlerin bol kazançlı ve bereketli olmasını temenni etti.